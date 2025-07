Ukrán toborzók úgy megvertek egy magyar férfit, hogy belehalt a sérüléseibe

A kényszersorozott magyar állampolgárt vasdoronggal ütötték. Hetekkel később a beregszászi kórházban váratlanul meghalt, noha a hozzátartozóinak azt mondták, minden rendben- írja a Mandiner.

S. József kárpátaljai magyar férfi testvére Facebook-posztban közölt állítása szerint toborzók vasdorongokkal annyira megverték a férfit, hogy három héttel később meghalt.

A negyvenöt éves – magyar állampolgársággal rendelkező – férfi nővére, S. Márta posztjában a temetés híréhez kapcsolódóan osztott meg részleteket öccse tragikus haláláról. Múlt vasárnap délelőtt azt írta:

„Fájó szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy ma 2025. július 6-án délelőtt szeretett öcsém, Sebestyén József 45 éves korában tragikus körülmények között elhunyt.

Családját szerető, gondoskodó és az életét is családjának feláldozó testvérem napra pontosan 3 hétig küzdött az őt vasdorongokkal megtámadó sátáni erőkkel...

Csókay András idegsebész Romzsa Tódor püspök kivégzéséhez hasonlította a galád bűncselekményt...

Nem hagyták, hogy segítsünk rajta..

Minden leletéről azt mondták, hogy rendben van..

Mi végig éreztük, hogy nagy a baj..

Sír a lelkem most, hogy egy fiatal, egészséges embernek kellett meghalnia értelmetlenül..

Annak aki az életét is feláldozta a családjáért”

S. Józsefet szerda délelőtt helyezték végső nyugalomra a beregszászi református temetőben.

Egy későbbi posztjában az asszony egy videót is megosztott, azzal a szöveggel:

„az öcsémet halálra verték....

S még EU-s tagok lennének...

Életfogytiglan mindenkinek és a kitervelőknek...

Magyar állampolgárság megvonása!!!!! Azoktól, akik benne voltak és megvan...”

S. Márta a megkeresést egyelőre – teljesen érthető módon – elhárította és jövő hétre ígért tájékoztatást.

Időközben azonban jelentkezett az áldozat egy ismerőse, akinek elmondásából nagyjából rekonstruálni tudtuk a szörnyű eseményt.

Az ismerős szerint a férfit a beregszászi magyar tannyelvű 4. számú Kossuth Lajos Líceum előtt álltak lesben a területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) munkatársai, vagyis a toborzók, akiket forrásunk indulatosan csak „emberrablóknak” nevezett. S. József szerencsétlenségére éppen arra járt, de észrevette őket, és megfordult, hiszen sok kárpátaljai magyar társához hasonlóan ő sem akart a frontra menni meghalni Ukrajnáért.

Nem sikerült a szökés, hamarosan elkapták, a Parisel nevű kávézó előtt, és „már ekkor kaphatott néhány pofont”,

majd betuszkolták egy furgonba, és elvitték Ungvárra a toborzóközpontba. (Frissítés: korábban úgy tudtuk, itt verték meg, egy másik forrásunktól időközben úgy értesültünk, hogy Ungvárról aztán Munkácsra szállították és a 128-as dandárba vették fel;

s Munkácson, az erdőben verték össze brutálisan, vasdorongokkal, ami közrejátszhattak a későbbi halálában).

Mások a városban úgy tudják, S. József már kiiratkozott az ukrán lakcíméről, ami elviekben mentesítette egy darabig a behívó elől, de a visszaélések miatt az erre vonatkozó igazolásokat már visszavonták, így mozgástere alaposan leszűkült. Az a hír is járta, hogy nem teljesen legális ügyekben működő barátai is voltak, és ebből is származhatott baja, mármint, hogy nem „spontán gyűjtötte be” a TCK, hanem valakik segítettek a toborzóknak megtalálni. Más információink azonban cáfolják ezt az értesülést, több beregszászi lakos szerint József nem kerülhetett ilyen társaság közelébe.

Az viszont biztos, hogy alaposan helybenhagyták.

De mindez még nem volt elég, ugyanis a verés után másnap még kiküldték a terepre, a kiképzőtáborba, ahol láthatóan összeomlott.