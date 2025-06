Orbán Viktor: Ukrajna felvétele a NATO-ba azonnali háborút jelentene Oroszországgal

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán válaszolt arra a nyílt levélre, amelyben csaknem ötven magyar értelmiségi fejezte ki szolidaritását az ukrán népnek. Az írás az aHang oldalán jelent meg. A levél aláírói – köztük például Jeszenszky Géza, Ungváry Krisztián és Molnár Áron – a magyar kormányt kritizálva hosszasan ecsetelik, mennyire együttéreznek Ukrajnával, és megköszönik a hősies helytállásukat a háborúban. Orbán Viktor szerint a szerzők nem veszik figyelembe Magyarország érdekeit, ráadásul rosszul mérik fel a szomszédunkban zajló háború folytatásának veszélyeit.

Orbán Viktor - A nyilatkozat aláírói semmibe veszik Magyarország érdekeit Fotó: Hans Lucas via AFP

Orbán Viktor

Nemrégiben az aHang felületen nyílt levelet tettek közzé, amelyben a magyar kormányt kritizálva hosszasan magasztalták az ukránokat, hangsúlyozva: remélik, Magyarország vezetése miatt nem fogják bántani kárpátaljai honfitársainkat. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-posztjában közölt válaszában hangsúlyozta, a háború és a magyar érdekek hibás megítélése mellett az aláírók tévesen azonosítják be az Európai Unió érdekeit is. Ha ugyanis az EU felveszi Ukrajnát a tagjai közé, az most nyílt háborút, tűzszünet után pedig egy európai-orosz háború kockázatát jelentené.





Elfeledkeznek arról a tényről, hogy a volt szovjet blokk országait eddig előbb a NATO-ba vették fel. Az így katonailag biztonságba helyezett határokkal rendelkező országokat csak ezután vették fel az Európai Unióba. Ez észszerű, biztonságos és helyes módszer volt.

- fogalmaz a miniszterelnök. Felhívja a figyelmet arra is, hogy az efféle viszonyok és Ukrajna NATO-ba és EU-ba való felvétele a harmadik világháború kitörését valószínűsítik.

Ha segíteni akarjuk Ukrajnát – ami helyénvaló szándék–, akkor nem az Ukrajna lerombolásával és az ukrán nemzet szétszóratásával járó háborút, és nem a délibábos integrációs álmokat kellene támogatni, hanem olyan együttműködési formát ajánlani az ukránoknak, mely leállítja a háborút, érdemi segítséget nyújt, és nem áldozza fel Magyarország és az Európai Unió érdekeit egy téves és lázálmos politikai stratégia oltárán.

- zárja gondolatait a miniszterelnök.