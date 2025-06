/"Alkesz, pszichés gondjai vannak, még Facebookja sincs" - megalázzák, kigúnyolják az aktivistákat a Tisza pártban

Saját támogatóit listázta Magyar Péter és csapata, még a szexuális szokásaikat is nyilván tartják derült ki egy a médiához eljuttatott több száz nevet tartalmazó táblázatból – írja a Ripost.

A Tisza párt nyilvánosságra került illegális titkos listájából kiderült: osztályozzák, számozzák, minősítik a Tisza párthoz jelentkezőket.

A dokumentum szerint a Magyar Péter vezette Tisza párt illegálisan, titkos módszerekkel listázta támogatóit. Az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül osztályozzák, minősítik és megjegyzésekkel illetik saját szimpatizánsaikat. Akár a tenyésztésre szánt jószágokat a mezőgazdaságban!

"Sokat beszél" " Fura figura" " Nem jó a hangja" - és ezek még a finomabb minősítések közül valók. Aztán: "Aranyos, de megváltozott munkaképességű", "Szegény, lassan, nehezen beszél."

Magyar Péterék listázzák az aktivistáikat Fotó: /MW

Magyar Péter kínjában egy Facebook-posztban azt állította, hogy a Tisza párt orosz lejárató akció áldozata lett, ezért szivárogtak ki ezek a kényes adatok a hozzájuk csapódó önkéntesek adataival. Magyar az orosz támadást sem akkor, sem azóta nem tudta bizonyítani, a kiszivárgott lista azonban megdöbbentő információkat tartalmaz. A szóban forgó titkos adatbázis számos helyre eljutott. A dokumentumból az is világosan kiderül, hogy Magyarék digitális csapata és támogatói bázisa a Tisza állítása ellenére egyáltalán nem önszerveződő. Az újságírókhoz kikerült titkos lista egyértelműen bizonyítja: Magyar Péterék álprofilokkal, Facebook és Discord oktatással képzik ki támogatóikat. Hangfelvételeket készítenek róluk, szabályosan átvilágítják őket, magánéletük, szexuális szokásaik részleteit is listázzák, mindenféle súlyosan jogellenes módon. A módszerekről az Átlátszó információi szerint nem értesítette senki az érintetteket, a listán szereplők a sajtóból tudták meg azt is, hogy a Tisza hanyag kezelése miatt adataik kiszivárogtak a hazai sajtóorgánumoknak.

Az esetről elsők között az atlatszo.hu számolt be, ahol máris mentegetni kezdték az elképesztő listázást, miközben végighívogatták a listázott tiszásokat. ( Ezek szerint a telefonszámok is a rendelkezésre álltak)