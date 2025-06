/Még a szexuális életről is nyilvántartanak adatokat Magyar Péterék, kiderült az elképesztő listázás!

Például: „picit furának tűnik, de nagyon érzékeny lelkű, segítőkész, odaadó. Több önkéntes munkát vállalt civil szervezeteknél” vagy „elkötelezett, egyéni vállalkozó, család Fideszes”. Egy másik megjegyzés szerint: „előzőleg a Fidesz kampányában segített, admin volt a helyi polgármesternél 2019-ben. Lendületes, határozott, technikailag rendben van. XY szigetében van, megyei koordinátornak is alkalmas, nagyon jó hangulatú interjú volt”

A Tisza Párttal kötöttek önkéntes szerződést

Az önkénteseknek azt a kérdést is feltették, mit mondanának a választóknak a Tisza nevében.

Volt, aki elmondta, hogy az online interjú után azonnal megkapta a szerződést, de azt, hogy kikkel beszélt, nem tudta pontosan megmondani, mert csak keresztnevek hangzottak el. Az adatbázisban szereplő, az interjúztatók nevét tartalmazó keresztnevek megegyeztek az általa elmondottakkal.

„Ki kellett töltenem egy GDPR-nyilatkozatot, de nem tudom pontosan, ki az adatkezelő, mert nincs nálam a szerződés. Aki interjúztatott, szerintem ő is önkéntes volt” – mesélte más.

„Tudok róla, hogy kiszivárogtak az adatok, olvastam a sajtóban, illetve a Tisza-sziget koordinátor is jelezte. Szép történet” – mondta nekik egy önkéntes.

Volt, aki nem hitte el, hogy újságíróval beszél, más csak akkor nyilatkozna, ha kiderülne, ki szivárogtatott. Egy telefonszámot hívva pedig a Jakab Péter-féle Nép Pártján Mozgalom egyik szervezete jelentkezett be.

„Az komoly” – szisszent fel valaki, majd hozzátette: „Van benne olyan adat is, ami szerintem nem szerepelt az önkéntes szerződésben. Sok ilyen szerződést töltöttünk ki, szinte mindenre külön. A Tisza-párttal van szerződésem, és mivel én Tisza-sziget adatkezelő is vagyok, ezért arról is kellett nyilatkoznom. A Discordhoz tartozott kommunikációs csatorna, ott volt az interjú, szerintem önkéntes keresett. Azt nem tudtam, hogy kiszivárogtak az adataim, e-mailt nem kaptam róla. A megszokott Discord-csoportot nem találom. Tegnap még működött, ma már senki nincs benne, még az sem, aki a Tisza részéről működtette. Nem kaptunk tájékoztatást, hogy mi történt.”