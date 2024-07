„Tudtuk, hogy nagy a baj” – Combnyaktörést szenvedett Nyertes Zsuzsa édesanyja, műteni kellett

Combnyaktörést szenvedett Nyertes Zsuzsa édesanyja. A színésznő nagyon aggódik Lujza mamáért, akit ismét műteni kellett, ugyanis kilenc hónappal ezelőtt ugyanezt már átélték.

Nyertes Zsuzsa hálás az egészségügynek anyukája ápolásáért (Fotó: Markovics Gábor)

Nyertes Zsuzsa édesanyját másodszor szenvedett combnyaktörést

A „baleset” részleteiről és édesanyja állapotáról Nyertes Zsuzsa mesélt.

– Tegnap megműtötték. A legjobb helyre került Mami, legalább a szerencsétlenségben ennyi a szerencse, a Semmelweis Egyetemnek a traumatológiai osztályán van. Vasárnap került be, két fantasztikus mentős vitte be, Suba Ádám és Pólus Lilla, két fiatal, tüneményes ember. Végig humorizáltak anyuval.

Tudtuk, hogy nagy a baj. Egy kis nevetést azért sikerült Mami arcára csalni.

– Az osztályvezető főorvos, Dr. Ludas István műtötte őt – árulta el Zsuzsa, aki hozzátette, édesanyja még mindig nagyon aktív, épp ez okozta a problémát.

– Nem volt egyedül. Mellette volt Judit húgom. Együtt néztek tévét, azt hitte, hogy anyu elpilledt.

Csak egy pillanatra ment ki, közben a Mami kiment a teraszra, megbotlott a teraszajtóban, elesett.

– Tisztaságmániás, kitett valamit szárítani, mert mindig mos valamit – mondta könnyeivel küszködve a színésznő, aki ugyan aggódik édesanyjáért, de bízik a mielőbbi gyógyulásában.

– A legjobb kezekben van. Légkondicionáló van a kórházban, minden nővérke, orvos segíti. Sokan szidják az egészségügyet, de én most azt mondom, ha minden kórház fele ennyire lenne szuper, mint ez az egyetem Üllői úti része, akkor nem lenne baj Magyarországon – hangsúlyozta. – Fel kell épülnie.

Kilenc hónappal ezelőtt pont ugyanezt a másik csípőjével már végigcsináltuk.

– Abból felépült, de most újra megtörtént a baj. (…) Ebből lesz egy lecke, mert vissza fogja fogni magát. Most már az az időszak jön el, hogy nem neki kell mindent csinálni. Mi pedig mindenben segítjük – mondta az aggódó színésznő.

A beszélgetés során Zsuzsa büszkén mesélt az unokájáról is, aki holnapután lesz egyéves, de dupla születésnapot ünnepelnek, Olíviáét és édesanyjáét is. Lujza mama most lesz 85 éves, és bár nagy családi banzájnt terveztek anyukája miatt, újraterveztek mindent, és mivel édesanyja akkor még a kórházban lesz, ezért úgy döntöttek, ott jönnek össze egy kisebb köszöntőre.