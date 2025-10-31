Rossz hír! Még hetekig nem mehet haza szívműtétje után Nádai Anikó párja

A volt élsportoló áldja az eszét, hogy eljár szűrővizsgálatokra, erre biztatja követőit is. Így derült ki ugyanis, hogy Hajmásy Péternek aortatágulata van, operálni kell, így Nádai Anikó támogatásával bevállalta a félelmetes szívműtétet. A volt kosárlabdázó már túl van a beavatkozáson, de még nagyon hosszú lábadozási időszak vár rá.

Nádai Anikó Hajmásy Péter mellett találta meg a boldogságot, nagyon várja haza (Fotó: Szabolcs László)

Nádai Anikó férje rehabra került

A sztárapuka korábban már beszélt szívritmuszavaráról, ám egy orvosi vizsgálaton kiderült, hogy a született rendellenesség mellett, szívében aortatágulat is van. Ez a betegség szinte egy időzített bombaként viselkedhet, ha nem műtik meg időben, így Nádai Anikó párja olyan gyorsan cselekedett, amilyen gyorsan csak lehetett, bármennyire rettegett is.

„Nagyon félek, de már nagyon túl lennék rajta… Eleve az altatás is egy rizikófaktor, és ijesztő belegondolni, hogy majd megállítják a szívemet. De ez így már nem igazi élet”

– nyilatkozta korábban Hajmásy Péter, utalva arra, hogy betegsége miatt nem emelhette fel gyermekeit, ami nagy fájdalom volt számára.

Pár nappal ezelőtt végre megműtötték, ahogy tudott, üzent az érte aggódó rajongóknak.

„Ma már mosolyogni is tudtunk. Hosszú még az út, de napról napra erősebbek leszünk. Nem mindig könnyű, de minden kis lépés számít, és ma ez a mosoly is egy győzelem volt.”

Nádai Anikó párja még hetekig rehabon lesz (Fotó: MW)

Hetekig a rehabon marad

Ma újra életjelet adott magáról Hagyma. Mint kiderült, a kórházat ugyan elhagyhatta, de haza még nem mehet.

Áthoztak a kórházból ide, a rehabra, még 3-4 hét itt, aztán irány haza. Jó végre picit a levegőn. Nagyon sokat kell még erősödnöm!

– írta Instagram-sztoriba feltett friss fotójához Hagyma.