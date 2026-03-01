Gólyahírt jelentette be a magyar influenszer: kisfia született

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 13:55
Lukovics Tamara a második gyermekének adott életet. Az influenszernek ezúttal fia született.
Megszületett az influenszer Lukovics Tamara gyermeke.

Megszületett a kedvelt influenszer gyermeke
Megszületett a kedvelt influenszer gyermeke Fotó: Freepik.com

Tamara a közösségi médiában jelentette be az örömhírt, miután követői végigkísérhették a kilenc hónapos várakozást. Az újszülöttről egy képet is megosztott, ám sok részletet nem árult el. A kórházi karszalagból azonban kiderült, hogy a kisfiút Bálintnak nevezték el.

Az influenszer kislánya, Lili nemrég ünnepelte első születésnapját, így már egyévesen nővérré vált.

A bejelentés alatti kommentszekciót elárasztották a gratulációk, köztük feltűnt Dukai Regina gratulációja is:

Isten hozott, te kis csoda!

- írta örömmel.

Így jelentette be fia születését az influenszer:

 

