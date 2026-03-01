Dopeman kemény véleménye Magyar Péterről: Nettó hazaárulás, amit csinál

Dopeman, azaz Pityinger László ismét a hazafias és kritikus gondolkodás kettősségét mutatta meg: a rapper szerint Magyarország számára továbbra is élhető és fontos ország, még ha a közélet és a társadalmi hangulat időnként feszültségekkel terhelt is, főként az ellenzéki oldal fröcsögésének köszönhetően. Nem romantizálta a jelenlegi állapotokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a patriotizmus nem jelent kritikátlan elfogadást. Épp ellenkezőleg, szerinte a valós problémák megnevezése a felelős közéleti hozzáállás része. Véleménye szerint a hazai viszonyok globális összehasonlításban kifejezetten kedvezőek, különösen a közbiztonság terén, és bár alternatív élethelyszíneket is elképzel, mint például Ázsia, Magyarország számára továbbra is otthont jelent.

Dopeman Magyarországnál jobb helyet nem tudna mondani, még ha vannak is hibái (Fotó: Ladóczki Balázs)

Dopeman szerint a közbiztonság köszöni szépen, jól van

A hazai közbiztonságról Dopeman így fogalmazott a Borsnak:

Kifejezetten jónak tartom itthon. Bár én kertvárosban élek, nem annyira látok bele, mi folyik a belvárosban, de az köztudott, hogy világszinten élmezőnyben vagyunk közbiztonság terén, Európában pláne kiemelkedően szerepelünk. Akik fanyalognak, menjenek el Amerikába vagy bármelyik nyugati városba...

– árulta el A Dal 2026 versenyzője.

Szavai arra utalnak, hogy a statisztikai és nem az internetes narratívák alapján ítéli meg a helyzetet. A globális példákhoz képest szerinte stabilabb a hazai állapot, még ha a nagyvárosi problémák időnként felerősítik a biztonságérzet körüli vitákat.

Ezt gondolja az ellenzéki kompániáról

Közéleti éleslátását ezúttal sem rejtette véka alá. Az ellenzékről így nyilatkozott: „Színtelen, szagtalan, súlytalan figurák, az a szégyen, hogy egyáltalán kerestek pénzt a Parlamentben idáig”. Ezzel arra utalt, hogy szerinte a politikai térben jelen lévő szereplők nem mindig kínálnak valós alternatívát vagy megoldási javaslatokat.

Magyar Péterről is őszintén beszélt

A politikai megújulás lehetősége kapcsán Magyar Péter szerepére is kitért:

Megkérdezik tőle, mit szól ahhoz, hogy elzárták a Barátság kőolajvezetéket és nem válaszol - nettó hazaárulás...

– fogalmazott megalkuvást nem tűrően, jelezve, hogy a hitelességet szerinte a válaszadás és a felelősségvállalás alapozza meg. Összességében Dope megszólalása azt sugallja, hogy a rapper nem kíván egyoldalú narratívákba zárkózni. Hazaszeretete és kritikája nem ellentétei egymásnak: szerinte épp a felelős viták és a problémák megnevezése segíthet abban, hogy az ország fejlődjön.