Dopeman keményen nekiment Zelenszkijnek: Nemcsak a dízelt nem adnám, az áramot is lecsavarnám

Február 19-én, csütörtökön érkezett a hír, hogy Ukrajna leállította a Magyarországra orosz nyersanyagot szállító Barátság kőolajvezetéket. Zelenszkij ezzel veszélybe sodorta nem csak hazánk, hanem Szlovákia és Csehország energiabiztonságát. Mindezt azért, hogy nyomást helyezzen a magyar kormányra és engedélyezze az EU-ból Ukrajnába számolatlanul áramló fegyverekre szánt pénzt. Zelenszkij döntése ezzel nemcsak a magyar emberek életét nehezítette meg, hanem a szlovák és a cseh állampolgárokét is. Dopeman mindezt nem hagyta szó nélkül.
Tiszta szívemből együtt érzek minden egyes ukrán állampolgárral, aki szenved a háború következményei miatt. De az, amit az elnökük, Zelenszkij, a kormánya és az országa velünk szemben művel a Barátság kőolajvezeték megkárosításával és elzárásával, egyszerűen tűrhetetlen
– jegyezte meg a rapper.
Pityinger László azoknak is üzent közösségi oldalán, akik eddig csukott szemmel figyelték a külpolitikai eseményeket:
„Mindazok, akik itthon ezen örömködnek, nettó hazaárulók. Megmondom a frankót: nemcsak a dízelt nem adnám, hanem még az áramot is lecsavarnám. Itt lenne az ideje”
– mondta videójában Dopeman.
„Az Európai Bizottság, a többi európai uniós ország, akik nem állnak ki Magyarország és Szlovákia mellett ebben a helyzetben, amikor az energiaellátásukat veszélyezteti egy szövetségen kívüli ország, azok is nettó hazaárulók és a szövetségi rendszer felrúgói. Úgyhogy f*ck all you!”
– zárta közösségi oldalán Pityinger László.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.