Dopeman keményen nekiment Zelenszkijnek: Nemcsak a dízelt nem adnám, az áramot is lecsavarnám

Barátság kőolajvezeték
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 13:49 / FRISSÍTÉS: 2026. február 20. 13:53
ZelenszkijvéleményDopeman
Nemrég érkezett a hír, hogy Zelenszkij teljesen leállította a Barátság kőolajvezetéket ezzel veszélybe sodorva Magyarország energiabiztonságát. Dopeman sem hagyta szó nélkül a történteket. Alaposan helyre tette az ukrán elnököt.
Bors
A szerző cikkei

Február 19-én, csütörtökön érkezett a hír, hogy Ukrajna leállította a Magyarországra orosz nyersanyagot szállító Barátság kőolajvezetéket. Zelenszkij ezzel veszélybe sodorta nem csak hazánk, hanem Szlovákia és Csehország energiabiztonságát. Mindezt azért, hogy nyomást helyezzen a magyar kormányra és engedélyezze az EU-ból Ukrajnába számolatlanul áramló fegyverekre szánt pénzt. Zelenszkij döntése ezzel nemcsak a magyar emberek életét nehezítette meg, hanem a szlovák és a cseh állampolgárokét is. Dopeman mindezt nem hagyta szó nélkül.

Digitális Polgári Kör alapító lett Dopeman
Pityinger László Dopeman videója előtt érkezett a bejelentés, hogy Magyarország viszontválaszul nem küld több dízel-üzemanyagot Ukrajnába (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman kiakadt az ukrán elnökre

Tiszta szívemből együtt érzek minden egyes ukrán állampolgárral, aki szenved a háború következményei miatt. De az, amit az elnökük, Zelenszkij, a kormánya és az országa velünk szemben művel a Barátság kőolajvezeték megkárosításával és elzárásával, egyszerűen tűrhetetlen

– jegyezte meg a rapper.

Pityinger László azoknak is üzent közösségi oldalán, akik eddig csukott szemmel figyelték a külpolitikai eseményeket:

„Mindazok, akik itthon ezen örömködnek, nettó hazaárulók. Megmondom a frankót: nemcsak a dízelt nem adnám, hanem még az áramot is lecsavarnám. Itt lenne az ideje”

– mondta videójában Dopeman.

Zelenszkij és Ursula von der Leyen
A háborúpárti Ursula von der Leyen és Zelenszkij egy követ fújnak -  Fotó: Ritzau Scanpix

Dopeman az európai vezetőknek is üzent

„Az Európai Bizottság, a többi európai uniós ország, akik nem állnak ki Magyarország és Szlovákia mellett ebben a helyzetben, amikor az energiaellátásukat veszélyezteti egy szövetségen kívüli ország, azok is nettó hazaárulók és a szövetségi rendszer felrúgói. Úgyhogy f*ck all you!”
– zárta közösségi oldalán Pityinger László.

@dopemantv_official NINCS VEZETÉK, NINCS BARÁTSÁG‼️ #barátságkőolajvezeték #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryouba ♬ After Dark - Camila F

 

