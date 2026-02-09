Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Abigél, Alex névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dopeman megmondta a tutit: Alekosz titkon fideszes

Hajdú Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 16:05
BeköltözveDopeman
A híres rapper csak gratulálni tudott Hajdú Péternek, amiért jól lehozta a legutóbbi Beköltözve Hajdú Péterhez részt. Dopeman szerint Alekosz titkon fideszes, mivel igazi fekete tükröt tudott mutatni a tiszásoknak.
Bors
A szerző cikkei

Pénteken debütált a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb része, amiben Nagy Alekosz volt a vendég. A botrányhős celeb hozta a formáját és rendesen beleállt az elismert műsorvezetőbe, aki nagyszerűen kezelte Alekosz megszólalásait. Dopeman véleménye szerint két lehetőség áll fenn a korábbi villalakónál. Vagy titkon fideszes és akkor nagyon jól mutatta meg a tiszás magatartást, vagy tényleg baloldali, de akkor szörnyű kommunikátor lehet.

Digitális Polgári Kör alapító lett Dopeman
Dopeman nem habozott és elárulhatta Alekosz legnagyobb titkát (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman felfedhette Alekosz titkát?

Azon gondolkodtam, hogy Alekosz titkon fideszes lehet, mert tiszásként a tiszásoknak ilyen fekete tükröt tartani nem lehet. Vagy, ha tiszás, akkor nagyon rossz kommunikátor, de maga a műsor szenzációs volt

– jegyezte meg a rapper.

Dopeman elmondása szerint régen látott ennyire humoros műsort, mint a legutóbbi Beköltözve. „Ezúton szeretnék gratulálni mindkettőjüknek, mert szakadtam a röhögéstől. Szerintem ez Petinak az élete show-ja volt” - mondta Piytinger László legújabb videójában.

dopeman, dpk,
Dopeman és Alekosz is vendégeskedett már Hajdú Péter műsorában (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman egy nagylelkű ajánlatot is tett

Ezúton szeretném meghívni az Alekoszt a Doperanos-ba és a Hajdú Petit is. Akár együtt, mert tényleg szenzációs volt a műsor. Még ilyet, még ilyet, még ilyet!

– jelentette ki közösségi oldalán a buddhista rapper.

Dopeman szerint tehát a két véleményvezér hatalmas műsort csinált pénteken, amin még egy ideig biztos nyammogni fog a dollárbaloldal. A rapper egyáltalán nem bírálta Alekoszt, sokkal inkább azokat, akik ezután vele értenek egyet. „ALEKOSZ TITKON FIDESZES! A TISZÁSOK MEG HARAPJÁK…” - írta videója alá Dopeman.

@dopemantv_official ALEKOSZ TITKON FIDESZES…‼️🍊😁 A TISZÁSOK MEG HARAPJÁK…🤣🇭🇺👏 #meked #nekedbe #nekedbelegyen #foryouba #fyp @Beköltözve Hajdú Péterhez ♬ Big Payback - Dj Hum Refix - DJ Hum

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu