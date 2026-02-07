Zimány Linda őzike szemeitől garantáltan zavarba jössz - Fotó

A szépséges modell, Zimány Linda nemrégiben feltöltött Instagram-bejegyzése teljesen elbűvölte a rajongókat, habár most nem a vonzerejével és a formás idomaival hódított, hanem egészen visszafogott formáját választotta a szépségének kihangsúlyozására.

Zimány Linda igéző meleg barna szemeitől fogadjunk, hogy Te is belepirulsz (Fotó: Szabolcs László)

Fotó: Szabolcs László / bors

Zimány Linda sejtelmes fotóval hódított a közösségi oldalán

A 39 éves modell most egy bensőségesebb fotóval lepte meg rajongóit a közösségi oldalán, ami egyszerű, de nagyszerű hatást kelt a korábbi bejegyzései után. A képen kedvesen, visszafogottan mosolyogva néz a kamerába, pont tökéletes napfényes megvilágításban, így még jobban fókuszba kerül Linda igéző, meleg barna szeme.

Ez kedves, kifejezetten tetszik. Szerintem az egyik legjobb kép rólad

- szólt hozza az egyik rajongó.

Ez nagyon tuti kép, gyönyörű vagy Linda!

- tette hozzá egy másik lelkes követő.

Zimány Linda legújabb Instagram bejegyzése ide kattintva megtekinthető.