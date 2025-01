Orbán Viktor nyaralása. Cigányozni kezdett a balos „humorista”

Orbán Viktor miniszterelnök indiai útjának nyomán rasszista gyűlöletkeltésbe kezdett egy szélsőséges megnyilvánulásairól ismert úgynevezett humorista. – bukkant rá a Nap Híre. A portál azt írja, bár a miniszterelnök nyaralása kétségtelenül közügynek számít, ugyanakkor szürreális méreteket öltött a nyaralás ürügyén

a kommentszekciókban elszabaduló rasszista indulatcunami (konkrétan cigányozás)…

Példának hozzák erre Somogyi András humorista reakcióit, aki a miniszterelnök és a tuktuksofőrök közös képe alá szó szerint ezt írta:

Jaj de aranyos kép, családlátogatás is volt? Keresi a gyökereit a felcsúti dakota

Szerintük ez a mondat „nem is annyira burkolt cigányozás”. Somogyi őt később „felcsúti szartartálynak”, illetve „felcsúti maláriának” nevezte, de még ennél is tovább ment a rá jellemző alpáriságban amikor azt írta, Orbán Viktort azért „szeretik Indiában”, mert „nemcsak a tehén, hanem a patkány is szent állat”.

Ez ma a baloldali "megmondóemberek" stílusa, nincs mit hozzáfűzni...