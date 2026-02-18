Vastag Csaba és Domján Evelin üzent a szomszédoknak: „Ne haragudjanak!”

Korábban már több műsorban is láthattuk, milyen Vastag Csaba és Domján Evelin párosa, amikor igazán elkapja őket a versenyszellem. Legutóbb az Ázsia Expresszben mutatták meg, mennyi mindenre képesek a győzelemért. Ott nem sikerült felállniuk a dobogó legfelső fokára, de A Nagy Duett tökéletes lehetőség erre.

Vastag Csaba és Domján Evelin izgatottan vágtak neki A Nagy Duettnek (Fotó: nanasipal/hot! magazin/TV2)

A humorunk az erősségünk, illetve az, hogy nagyon szorgalmasak vagyunk és igyekszünk mindig mindent beletenni az adott produkcióba. Ha az elején nem is megy majd minden, akkor addig gyakoroljuk, hogy menjen

– kezdte Evelin a hot! magazinnak.

Az Ázsia Expresszben is nagyon jól érezték magukat (Fotó: hot! magazin/TV2)

Vastag Csaba felesége Evelin üzent a szomszédainak

Olyannyira komolyan vették a felkészülést, hogy a családi fészküket is teljesen átalakították: a nappali csak nyomokban tartalmazza a közösségi teret.

„Nekem még nagyon szoknom kell a mikrofont, ezért az utóbbi időben folyamatosan abba beszélek bele, amikor otthon vagyok. A szomszédoknak ezúton is üzenném, hogy ne haragudjanak rám! A nappalit már teljesen átrendeztük hozzá. Csabi stúdióját átköltöztettük a nappaliba, hogy csak odáig kelljen mennünk, ha gyakorolni szeretnénk” – avatott be bennünket Evelin.

Vastag Csaba és Domján Evelin izgatottan várták a műsort

Mindketten heves vérmérséklettel rendelkeznek, azonban ezt inkább előnynek tartják, mintsem hátránynak.

Valamelyikünk mindig jelen van a józan eszével, ha a másikat éppen elkapná a gépszíj. Ugyanaz a hozzáállásunk, mint ami az Ázsia Ex­pressz­ben volt: nem mondunk nemet semmire, és minden energiánkat erre áldozzuk fel

– árulta el Csabi.

„Nekem még az is fura lesz, hogy még soha nem szerepeltem élő adásban” – vette át a szót Evelin. – „Egyszer voltam a Mokkában reggel, de már ott is elképesztően izgultam, úgyhogy nekem ez most új feladat lesz. Azt gondolom, hogy ezzel a műsorral kapcsolatban nem kellett sokat győzködni bennünket, hiszen nagyon szórakoztató, és mindketten kibontakozhatunk. Tavaly is figyelemmel kísértem A Nagy Duettet.”

„A feleségemnek az Ázsia adta vissza a tévézésbe vetett hitét” – folytatta Csabi. – „Vannak nagyon jó műsorok, csak meg kell találni őket. Korábban több felkérést is kaptunk, de végül erre a műsorra esett a választásunk.”