Kasza Tibi keményen beszólt Vastag Csabáéknak: "Zsűriként is azt érzem, hogy jó túllenni rajta"

Domján Evelin és férje, Vastag Csaba Bruno Mars és Rosé közös slágerét (Apt.) adta elő A Nagy Duett 2026-os évadának legelső adásában. Evelin bizony ki is fáradt a végére, meg is jegyezte: örül, hogy túlvannak rajta.

Domján Evelin és férje, Vastag Csaba A Nagy Duett színpadán

Zsűriként is azt érzem, hogy jó túllenni rajta!

- csapott le a kijelentésre Kasza Tibi, aki úgy fogalmazott: picit "túl cuki" volt a produkció. A látványt egyébként a "meseország kuplerája" szókapcsolattal jellemezte.

Lékai-Kiss Rami azt értékelte igazán, ahogy Csabi Evelinre nézett és izgult érte, ugyanakkor kiemelte: Evelin néha kilépett a szerepéből, pedig erre a két percre érdemes karakterben maradni. A zsűri végül a maximálisan adható 50-ből 44-re értékelte a produkciót.

A Nagy Duett: nézd vissza Vastag Csabáék produkcióját