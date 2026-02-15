Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kasza Tibi keményen beszólt Vastag Csabáéknak: "Zsűriként is azt érzem, hogy jó túllenni rajta"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 19:49
kasza tibiA Nagy Duett 2026A Nagy Duett
Túl cukik voltak?

Domján Evelin és férje, Vastag Csaba Bruno Mars és Rosé közös slágerét (Apt.) adta elő A Nagy Duett 2026-os évadának legelső adásában. Evelin bizony ki is fáradt a végére, meg is jegyezte: örül, hogy túlvannak rajta.

Domján Evelin és férje, Vastag Csaba A Nagy Duett színpadán
Domján Evelin és férje, Vastag Csaba A Nagy Duett színpadán

Zsűriként is azt érzem, hogy jó túllenni rajta!

 - csapott le a kijelentésre Kasza Tibi, aki úgy fogalmazott: picit "túl cuki" volt a produkció. A látványt egyébként a "meseország kuplerája" szókapcsolattal jellemezte.

Lékai-Kiss Rami azt értékelte igazán, ahogy Csabi Evelinre nézett és izgult érte, ugyanakkor kiemelte: Evelin néha kilépett a szerepéből, pedig erre a két percre érdemes karakterben maradni. A zsűri végül a maximálisan adható 50-ből 44-re értékelte a produkciót.

A Nagy Duett: nézd vissza Vastag Csabáék produkcióját

