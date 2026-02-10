Ki hordja a nadrágot Vastag Csabáéknál? Összeveszés vagy még nagyobb szerelem lesz A Nagy Duett vége?

Február 15-én, vasárnap elindul A Nagy Duett 8. évada, ahol a korábbiaktól kissé eltérően két házaspár is megméretteti magát. Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának két duója, Curtis és Barnai Judie, valamint Vastag Csaba és Domján Evelin most mikrofonra cserélik a hátizsákot, és egy újabb izgalmas kalandba vágnak bele együtt. Csaba és kedvese pedig azt is elárulták, hogy mik a nehézségei a közös éneklésnek.
Vastag Csaba és Evelin úgy érzik, talán az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy helytálljanak egy olyan helyzetben, ami bizonyos szempontból még mindkettejüknek ismeretlen. De a fiatal feleség igyekszik mindenben a férjére támaszkodni.
„Abszolút el tudom fogadni Csabit 'mesteremként' úgymond, és mindenben az ő tanácsaira, véleményére hagyatkozom. Ez az ő terepe, belecsöppentem a világába, és nagyon figyelek mindenre, amit mond. Eddig teljesen más volt, hogy a koncerteken a színpad mellől támogattam őt, és néztem, hogy mennyire jól csinálja azt, amit csinál, most viszont én is kapok egy jó adagot ebből az egészből” – kezdte mosolyogva Evelin.
Nem egyszerű, ha az ember megszokta, hogy csak magára figyel, és kap egy társat, ezzel pedig olyan kihívást, ahol a másik emberért is felelnie kell, különösen, hogy itt a feleségemről van szó. Szóval most ezt tanuljuk, hogy hogyan találjuk meg a középutat abban, hogy ő is elmondhassa a saját véleményét, de valahol mégis vezessem őt, és közben mindkettőnknek meglegyen a szabadsága. Furcsa ez az egész, mert semmilyen formában nem csináltunk még hasonlót
– fűzte hozzá a saját véleményét Csabi.
Az énekes azt is elárulta, úgy érzi a felesége számára egy igazán izgalmas önismereti utazás lehet ez a műsor, hiszen ahogy korábban, úgy most is együtt, egymásért küzdenek majd.
„Lehet, hogy a műsor alatt egy csomó minden kiderül majd Evelinről, amiről eddig fogalmunk sem volt. Az első néhány adás után, amikor már neki is megjön majd a bátorsága, valószínűleg ki fog bontakozni egy olyan énje, amit talán ő sem gondolt volna, hogy benne van, úgyhogy ebben semmiképp sem szeretném korlátozni, mert érte csinálom az egészet, és érte izgulok végig” – mondta feleségére nézve.
„Illetve ahogy az Ázsia Expresszben, úgy itt is fontos az, hogy az ember a teljes valóját beletegye a megmérettetésbe, illetve mi leginkább magunkat szeretjük legyőzni, nem a többieket, szóval ebben a műsorban is egymásért fogunk harcolni” – jelentette ki Csaba.
A szerelmesek azt is leszögezték, hogy bár bizonyára érik majd őket negatív kritikák a nézőktől és A Nagy Duett zsűrijétől is, de ezek semmiképp sem fognak közéjük állni.
A negatív kritikákat általában meg szoktuk tudni beszélni és oldani, így attól egyáltalán nem tartok, hogy amiatt esetleg konfliktus lenne közöttünk
– mondta határozottan Vastag Csaba felesége.
„Úgy gondolom, hogy mivel nem állítjuk be magunkat hatalmas operaénekeseknek, nem mondjuk, hogy a legjobbak vagyunk, így nem is vesszük véresen komolyan a versenyt. Szeretnénk jól érezni magunkat, szórakoztatni a nézőket, és együtt fejlődni egy újabb közös kihívás által” – fűzte még hozzá az énekes.
