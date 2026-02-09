Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Vastag Csaba felesége dögös fotóval jelentette be a hírt: "Kezdünk!"

2026. február 09.
vastag csabaA Nagy Duett
Domján Evelin pár nap múlva egy ország előtt mutatja majd meg énektudását.
Dögös fotóval emlékeztetett Domján Evelin mindenkit arra, hogy célegyenesbe érkezett A Nagy Duettre való felkészülési időszak, hiszen a TV2 nagysikerű műsora most vasárnap, február 15-én visszatér egy újabb évaddal. Ennek lesz részese Vastag Csaba felesége is, aki ráadásul nem mással vág neki a versenynek, mint férjével. Habár a felkérés meglepte őket, gőzerővel készülnek, így nem csoda, hogy Evelin izgatottan számolja a hátralévő napokat.

Vastag Csaba és Domján Evelin így várják A Nagy Duettet
Vastag Csaba és Domján Evelin így várják A Nagy Duettet. Fotó: Fotó: TV2 / Hot magazin

Vasárnap kezdünk 

- írta minap új posztjában Evelin, aki egy szexi fotóval keltette fel rajongói figyelmét a hírre. Az influenszer ugyanis egy igazán bevállalós ruhában pózolt a kamerák előtt. Magassarkú combcsizma egy egyedi, csipkés ruhával, aminek szoknyája igazán rövidre, felső része pedig áttetszőre sikerült. 

Azanyámúristenit!

 - reagált is vadító képére Széki-Barnai Judit, aki ráadásul ellenfele lesz A Nagy Duettben, miután a sportoló szintén megcsillogtatja majd énektudását Curtisszel az oldalán.

De, hogy kiket is láthatunk majd még rajtuk kívül A Nagy Duettben? Mutatjuk!

  • Gesztesi Panka és Kovács Áron
  • Tolvai Reni és Lakatos Laci
  • Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó
  • Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.
  • Gáspár Bea és Peter Srámek
  • Stana Alexandra és Galambos Lajos
  • Gallusz Niki és Gajdos Tamás
  • Bódi Tesók (Hunor, Megyer) és Péterffy Lili Lelle

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
