Vastag Csaba felesége dögös fotóval jelentette be a hírt: "Kezdünk!"

Dögös fotóval emlékeztetett Domján Evelin mindenkit arra, hogy célegyenesbe érkezett A Nagy Duettre való felkészülési időszak, hiszen a TV2 nagysikerű műsora most vasárnap, február 15-én visszatér egy újabb évaddal. Ennek lesz részese Vastag Csaba felesége is, aki ráadásul nem mással vág neki a versenynek, mint férjével. Habár a felkérés meglepte őket, gőzerővel készülnek, így nem csoda, hogy Evelin izgatottan számolja a hátralévő napokat.
Vasárnap kezdünk
- írta minap új posztjában Evelin, aki egy szexi fotóval keltette fel rajongói figyelmét a hírre. Az influenszer ugyanis egy igazán bevállalós ruhában pózolt a kamerák előtt. Magassarkú combcsizma egy egyedi, csipkés ruhával, aminek szoknyája igazán rövidre, felső része pedig áttetszőre sikerült.
Azanyámúristenit!
- reagált is vadító képére Széki-Barnai Judit, aki ráadásul ellenfele lesz A Nagy Duettben, miután a sportoló szintén megcsillogtatja majd énektudását Curtisszel az oldalán.
