Tóth Szabi kiakadt Magyar Péterre: Miről beszél?

„Most szavazott meg az Európai Unió egy 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának, amiből 60 milliárdot csak katonai célokra fordítanak. Tehát volt lehetősége szavazni a háború folytatásáról és tudjátok, hogy döntött? Nem szavazott a kérdésben!” - mondta Tóth Szabi közösségi oldalán. A zenész teljesen kiakadt, amikor meglátta a videót, amiben Magyar Péter a kormányt vádolja, hogy vissza szeretnék vezetni a sorkatonaságot. „Miről beszél?” - tette fel a kérdést Szabi, miután végignézte a baloldali politikus videóját.

Tóth Szabi Magyar Péterről szólalt meg legújabb TikTok-videójában (Fotó: YouTube)

Tóth Szabi erős véleményt fogalmazott meg Magyar Péterről

Magyar Péter ismét nem mert szembeszállni Manfred Weberrel és az Európai Néppárttal. Nem merte kimondani, hogy ne adjunk 60 milliárd eurót ukrán fegyverekre és rakétákra. Ezek után van képe azt mondani, hogy a kormány akar sorkatonaságot? Úgy, hogy az Európai Parlamentes haverjai meg sorban nyomják a háborús narratívát és készülődést? Mire számíthatunk egy olyan embertől, akinek még arról sincsen véleménye, hogy az európaiak pénzéből folytatódjon-e a háború vagy sem? Mert nagyon hallgat erről

– mondta TikTok-oldalán a híres zenész.

Tóth Szabi véleménye szerint már nem ijesztő a háború (Fotó: Bors)

Tóth Szabi szerint már nem ijednek meg az emberek a háborútól

Ha belegondoltok, maga a háború témája az előző választás óta folyamatosan itt van velünk, tehát ez egy folyamatos kampánytéma, persze, hogy az emberek hozzászoknak. Hiába történnek egyre durvább dolgok hétről-hétre, már nem rezegnek úgy rá, már nem ijednek meg tőle

– árulta el a zenész a legutóbbi Háborúellenes Gyűlés előtt. Tóth Szabi már úgy érzi, hogy ebben a turbulens világban, már nem rezonálnak az emberek a szörnyű hírekre, amik nap mint nap érkeznek a világ több pontjáról.