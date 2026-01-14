Nyilvános a jelentés: háromezer milliárd forint vonna el a magyar emberektől Brüsszel

Ahogy korábban Orbán Viktor megígérte, nyilvánosságra hozta a kormány az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának országspecifikus jelentését. A brüsszeli intézmény ebben lényegében azt írja, hogy milyen támogatásokat kellene megszüntetni ahhoz, hogy a ránk eső résszel tudjuk támogatni Ukrajnát. 9 milliárd dollár, azaz körülbelül 3000 milliárd forintot követel tőlünk Brüsszel, amihez el kellene törölni többek közt a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést és a család támogatások jelentős részét is - írja a Ripost.

Brüsszel elkötelezetten támogatja Ukrajnát, csak éppen a pénz hiányzik ehhez. Ezért a tagállamok lakosságát akarják megsarcolni, a magyaroktól is elvennének 9 milliárd dollárt / Fotó: AFP / AFP

Ukrajna Brüsszeltől, ők pedig tőlünk követelik a pénzt

Ukrajna 800 milliár dolláros támogatásra számít az elkövetkező tíz évre

– jelentette be korábban Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök. Mint kiderült: ezt a felfoghatatlan nagyságú összeget a katonai kiadásokon felül, az állam működtetésére követeli Kijev.

A legutóbbi magyar kormányülésen is szóba került ez a téma, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy teljességgel elfogadhatatlannak tartja a kormány, hogy a magyarok pénzéből támogassa Brüsszel Ukrajnát. Ezen kívül az sem elfogadható, hogy a legújabb brüsszeli tervben már 2027 januári dátum szerepel Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. A minisztere lemondta, hogy a 800 milliárd dollárból

40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjat vagy

60 éven át családtámogatást fizetni.

Ez a pénz a tizenegyszerese az uniótól Magyarország által 2004 óta nettó értéken kapott 74 milliárd eurós forrásoknak. Nem a magyar adófizetők forintjaiból kell ukrán nyugdíjakat és béreket fizetni.

- jelentette ki határozottan Gulyás Gergely.

A számítások szerint az Ukrajnából szánt pénz ránk eső része mintegy 9 milliárd dollár, vagyis 3000 milliárd forint lenne. Brüsszel pedig azt is tudja, hogy miként kellene nekünk magyaroknak ezt az óriási pénzt előállítanunk.

Brüsszel azt ajánlja, hogy a magyar kormány vegyen el megannyi kedvezzményt, és azt a pénzt a magyar emberek helyett küldjük Kijevbe!

Brüsszel országspecifikus ajánlásában azt írják, hogy a magyar kormány a következő - a teljesség igénye nélküli felsorolás következik - intézkedéseket szüntesse meg:

a 13. és 14. havi nyugdíjat,

az otthonteremtési támogatásokat,

a csokot, a rezsicsökkentést,

az egykulcsos jövedelemadót,

a munkáshitelt,

az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket.

A Tisza Párt teljesítené a brüsszeli követeléseket

Brüsszel nagy szívfájdalma, hogy Magyarországon jelenleg olyan szuverén kormány van hatalmon, amely nem enged a brüsszeli nyomásnak, és évek óta nem hajtja végig a magyar emberek megsarcolására tett követeléseket. Brüsszel ezért kormányváltást akar Magyarországon, olyan kormányra van szükségük, amely feltétel nélkül bólogat az elképzeléseikre. Ehhez pedig a Tisza Pártot szemelte ki Ursula von der Leyen és Manfred Weber.