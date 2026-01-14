Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Nyilvános a jelentés: háromezer milliárd forint vonna el a magyar emberektől Brüsszel

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 10:54
Tisza PártUkrajnaBrüsszel
Orbán Viktor szerint erről a brüsszeli tervről kell április 12-én véleményt mondanunk. A Tisza Párt ugyanis a brüsszeli érdekeket szolgálná ki.
Ahogy korábban Orbán Viktor megígérte, nyilvánosságra hozta a kormány az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának országspecifikus jelentését. A brüsszeli intézmény ebben lényegében azt írja, hogy milyen támogatásokat kellene megszüntetni ahhoz, hogy a ránk eső résszel tudjuk támogatni Ukrajnát. 9 milliárd dollár, azaz körülbelül 3000 milliárd forintot követel tőlünk Brüsszel, amihez el kellene törölni többek közt a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést és a család támogatások jelentős részét is - írja a Ripost.

brüsszeli megszorítás
Brüsszel elkötelezetten támogatja Ukrajnát, csak éppen a pénz hiányzik ehhez. Ezért a tagállamok lakosságát akarják megsarcolni, a magyaroktól is elvennének 9 milliárd dollárt / Fotó: AFP / AFP

Ukrajna Brüsszeltől, ők pedig tőlünk követelik a pénzt

Ukrajna 800 milliár dolláros támogatásra számít az elkövetkező tíz évre 

– jelentette be korábban Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök. Mint kiderült: ezt a felfoghatatlan nagyságú összeget a katonai kiadásokon felül, az állam működtetésére követeli Kijev.

A legutóbbi magyar kormányülésen is szóba került ez a téma, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy teljességgel elfogadhatatlannak tartja a kormány, hogy a magyarok pénzéből támogassa Brüsszel Ukrajnát. Ezen kívül az sem elfogadható, hogy a legújabb brüsszeli tervben már 2027 januári dátum szerepel Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. A minisztere lemondta, hogy a 800 milliárd dollárból

  • 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjat vagy 
  • 60 éven át családtámogatást fizetni. 

Ez a pénz a tizenegyszerese az uniótól Magyarország által 2004 óta nettó értéken kapott 74 milliárd eurós forrásoknak. Nem a magyar adófizetők forintjaiból kell ukrán nyugdíjakat és béreket fizetni. 

- jelentette ki határozottan Gulyás Gergely. 

A számítások szerint az Ukrajnából szánt pénz ránk eső része mintegy 9 milliárd dollár, vagyis 3000 milliárd forint lenne. Brüsszel pedig azt is tudja, hogy miként kellene nekünk magyaroknak ezt az óriási pénzt előállítanunk. 

Brüsszel azt ajánlja, hogy a magyar kormány vegyen el megannyi kedvezzményt, és azt a pénzt a magyar emberek helyett küldjük Kijevbe!

Brüsszel országspecifikus ajánlásában azt írják, hogy a magyar kormány a következő - a teljesség igénye nélküli felsorolás következik - intézkedéseket szüntesse meg:

  • a 13. és 14. havi nyugdíjat, 
  • az otthonteremtési támogatásokat, 
  • a csokot, a rezsicsökkentést, 
  • az egykulcsos jövedelemadót, 
  • a munkáshitelt, 
  • az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket.

A Tisza Párt teljesítené a brüsszeli követeléseket

Brüsszel nagy szívfájdalma, hogy Magyarországon jelenleg olyan szuverén kormány van hatalmon, amely nem enged a brüsszeli nyomásnak, és évek óta nem hajtja végig a magyar emberek megsarcolására tett követeléseket. Brüsszel ezért kormányváltást akar Magyarországon, olyan kormányra van szükségük, amely feltétel nélkül bólogat az elképzeléseikre. Ehhez pedig a Tisza Pártot szemelte ki Ursula von der Leyen és Manfred Weber.

Ezért is van az, hogy a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja egy az egyben azokat a sarcokat tartalmazza, amelyet Brüsszel is ajánl. Orbán Viktor korábban a Tisza Pártról azt mondta: 

ezeket Brüsszelből fizetik, Brüsszelből támogatják, Brüsszelben írták meg a programjukat, Brüsszelben védik őket a magyar joghatóság és az ügyészség ellen. 

Mindenük Brüsszelben van, és ennek az új kezdeményezésnek egyetlen célja van, hogy Magyarország adja föl a függetlenséget, adja föl a szuverenitást. Ha saját út helyett jobban bízunk abban az útban, amit mások diktálnak nekünk, akkor egyenes út vezet a Tiszához, akkor oda kell szavazni. Akik hisznek abban, hogy Magyarország jobban tudja, hogy mire van szüksége a magyaroknak, hogy mi jobban el tudjuk dönteni, mint bárki más, és ha saját kezünkbe akarjuk tartani a sorsunkat, azok meg jöjjenek Nyíregyházára, illetve jöjjenek a jobboldalhoz és támogassák a nemzeti kormányt 

– hangoztatta.

Április 12-én dönthetünk a brüsszeli tervről

Orbán Viktor a közösségi oldalain jelezte, hogy ígéretüknek megfelelően nyilvánosságra hozták Brüsszel Magyarországra vonatkozó jelentését. Hozzátette: 

Április 12-én erről kell majd dönteni. Egy biztos: mi nemet mondunk a brüsszeli háborús tervre.

A miniszterelnök teljes posztja itt olvasható:


 

 

