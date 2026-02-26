Tóth Gabi húsz év után lóra ült – nem akárki kedvéért tette ezt

A különleges eseménynek Pintér Tibor Lovas Színháza adott otthont múlt vasárnap, ahol telt ház előtt támogatták Agárdi Szilvit. Az est célja az volt, hogy segítséget nyújtson az énekesnőnek, miután Agárdi Szilvi háza leégett és az ingatlan a januári tűz következtében lakhatatlanná vált. Az eseményen többek között Tóth Gabi is fellépett, aki a gála kedvéért a saját félelmeit legyőzve lépett "színpadra".

Tóth Gabi 20 év után először pattant lóra, semmit nem veszített magabiztosságából (Fotó: Mediaworks Archívum)

Tóth Gabi remegve, de kilépett komfortzónájából

Tóth Gabi fellépése volt a gála egyik legemlékezetesebb pillanata kétségtelenül. Az énekesnő múlt vasárnap énekelt életében először lóháton, ami még a rutinos előadók számára is komoly kihívás. Mint elmondta, húsz éve nem ült lovon, és korábban soha nem próbált meg énekelni nyeregben. A látvány a lovas színházi közegben megszokott, de a produkció komoly koncentrációt és bátorságot igényel. A dal után Gabi őszintén vallott az élményről. Elárulta, hogy még a fellépést követően is remegett az izgalomtól.

El sem hiszem, hogy lóháton énekeltem. Nemhogy előtte izgultam, még most a produkció után is remegek. De nagyon jó élmény volt

– mondta meghatottan a Borsnak.

A Nemzeti Lovas Színházban Pintér Tenya kezdeményezésére rendezett jótékonysági gálán lépett színpadra Gabi is (Fotó: Mediaworks Archív)

Leénekelte a csillagokat az égről

A közönség vastapssal jutalmazta a produkciót, és Pintér Tibor is elismerően nyilatkozott Gabiról. Úgy fogalmazott, régóta szeretne együtt dolgozni az énekesnővel, mert úgy érzi, ez a világ kifejezetten jól áll neki. A teltházas est végén a színpadon arra kérte Gabit, fogadja meg, hogy a közeljövőben visszatér egy közös produkcióra a színház „küzdőterére”. Az eseményen ott volt Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence táncművész is, aki saját csapatával lépett fel. Látványos táncprodukciójuk szintén nagy sikert aratott, tovább emelve az est fényét. A jótékonysági gála így nemcsak az összefogás erejét mutatta meg, hanem azt is, hogy a művészet képes valódi segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került alkotóknak.