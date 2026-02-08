Tolvai Reni csipkés melltartóban szexizett, jött is a kérdés: "Randiznál velem?"

Tolvai Reni tudja, hogyan kell feltenni a pontot az i-re. A 34 éves, bomba formában lévő énekesnő gőzerővel dolgozik, sorra adja ki új számait és közben a február 15-én induló A Nagy Duettre is készül. Karrierje azonban nem állhat meg. Good without you című slágeréhez forgatott klipje felperzseli a levegőt, pont úgy, ahogy Reni új fotója is.

Szexi fotóval jelentkezett be Tolvai Reni. / Fotó: Szabolcs László

Megadtam neked, amit akartál, de mindig egyedül éreztem magam

- írta vadító képe mellé az énekesnő, aki egy fekete csipkés melltartóban mutatta meg kebleit a kamerának.

De csini vagy, elképesztő

- érkezett is rögtön a bók, sőt, egy különleges kérdés is megjelent a kommentszekcióban:

Nagyon kedvellek, randiznál velem?

Tolvai Reni és Lakatos Laci: Nagy Duettre fel!

A párosnak már nem sok ideje van felkészülni a műsorra, erről pedig a humorista így fogalmazott a közösségi médiában: