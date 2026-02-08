Tolvai Reni csipkés melltartóban szexizett, jött is a kérdés: "Randiznál velem?"

Tolvai Reni tudja, hogyan kell feltenni a pontot az i-re. A 34 éves, bomba formában lévő énekesnő gőzerővel dolgozik, sorra adja ki új számait és közben a február 15-én induló A Nagy Duettre is készül. Karrierje azonban nem állhat meg. Good without you című slágeréhez forgatott klipje felperzseli a levegőt, pont úgy, ahogy Reni új fotója is.
Megadtam neked, amit akartál, de mindig egyedül éreztem magam
- írta vadító képe mellé az énekesnő, aki egy fekete csipkés melltartóban mutatta meg kebleit a kamerának.
De csini vagy, elképesztő
- érkezett is rögtön a bók, sőt, egy különleges kérdés is megjelent a kommentszekcióban:
Nagyon kedvellek, randiznál velem?
A párosnak már nem sok ideje van felkészülni a műsorra, erről pedig a humorista így fogalmazott a közösségi médiában:
Beértünk a célegyenesbe, február 15-től startol A Nagy Duett! Annyira várom, hogy egy újabb, de szintén "nem normális" oldalamat mutathassam meg nektek. Mindig is szerettem énekelni, táncolni! Igaz, nem tudok, de majd most! Renivel odatesszük magunkat, már várom.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.