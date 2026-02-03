Megszólalt Tolvai Reni partnere: "Beértünk a célegyenesbe!"

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
2026. február 03.
Már nem kell sokat várni, hogy láthassuk őket! Tolvai Reni rajongói hamarosan A Nagy Duettben szurkolhatnak a kedvenc énekesüknek, aki Lakatos Laci partnereként lép színpadra.
A Bors elsők közt számolt be arról, kik lesznek a versenyzők A Nagy Duett 2026-os évadában, amelyben többek közt Curtis és felesége, Barnai Judit, Judie is színpadra lép, de ott lesz a Megasztár egykori felfedezettje, Tolvai Reni is, aki Lakatos Lacit kapta partneréül.

Tolvai Reni és Lakatos Laci közösen lép színpadra A Nagy Duettben / Fotó: nanasipal / TV2

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni partnere

Beértünk a célegyenesbe, február 15-től startol A Nagy Duett! Annyira várom, hogy egy újabb, de szintén "nem normális" oldalamat mutathassam meg nektek. Mindig is szerettem énekelni, táncolni! Igaz, nem tudok, de majd most! Renivel odatesszük magunkat, már várom

- írta a közösségi oldalán Lakatos Laci.

Az énekesnőt egyébként a közelmúltban érte fájdalmas veszteség, miután pont az ünnepek alatt búcsút kellett vennie szeretett kutyusától. Reni közösségi oldala ezután sokáig feketébe borult, ám nemrég profilképet váltott, és a jelek szerint már ő is izgatottan várja ezt az újbóli megmérettetést.

 

 

