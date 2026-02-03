Megszólalt Tolvai Reni partnere: "Beértünk a célegyenesbe!"

A Bors elsők közt számolt be arról, kik lesznek a versenyzők A Nagy Duett 2026-os évadában, amelyben többek közt Curtis és felesége, Barnai Judit, Judie is színpadra lép, de ott lesz a Megasztár egykori felfedezettje, Tolvai Reni is, aki Lakatos Lacit kapta partneréül.
Beértünk a célegyenesbe, február 15-től startol A Nagy Duett! Annyira várom, hogy egy újabb, de szintén "nem normális" oldalamat mutathassam meg nektek. Mindig is szerettem énekelni, táncolni! Igaz, nem tudok, de majd most! Renivel odatesszük magunkat, már várom
- írta a közösségi oldalán Lakatos Laci.
Az énekesnőt egyébként a közelmúltban érte fájdalmas veszteség, miután pont az ünnepek alatt búcsút kellett vennie szeretett kutyusától. Reni közösségi oldala ezután sokáig feketébe borult, ám nemrég profilképet váltott, és a jelek szerint már ő is izgatottan várja ezt az újbóli megmérettetést.
