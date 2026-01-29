Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
"Sok fájdalmat hordozott magában" – Jákli Mónika barátnőinek megszakad a szíve: ezt mondták a temetés előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 07:00
Az egész országot megrázta a híres fitneszmodell tragikus balesete. Jákli Mónika temetése ma 11 órakor lesz. A fiatal nő barátai, barátnői valószínűleg tiszteletüket teszik Mónika végső búcsúján.

Úgy tűnik, végleg tisztázódnak a Jákli Mónika halála körüli legfontosabb kérdések: miközben a rendőrség hivatalosan is reagált az elmúlt napokban elharapózó találgatásokra, immár a temetés időpontját is több forrás megerősítette. A fiatal influenszer múlt héten, szerdán vesztette életét egy tragikus autóbalesetben az Alistál (Dolný Štál) és Nagymegyer (Veľký Meder) közötti útszakaszon, az ügy pedig rövid idő alatt a közösségi média egyik legtöbbet vitatott témájává vált. Jákli Mónika temetése holnapra várható, és a fiatal nő közeli barátai, barátnői is nagy valószínűséggel elkísérik őt utolsó útjára. Ilyen személyek lehetnek Barnai Judit (Judie), Voksán Virág, Turi Xénia, Bálint Antónia, valamint az egyik legközelebbi barátnője, Zuzana Plačková. A hírességek mindannyian megható módon emlékeznek Mónikára, aki mindannyiuk életében fontos szerepet játszott.

Jákli Mónika temetése és végső búcsújára családja és barátai is elkísérik.
Jákli Mónika temetése és végső útja január 29.én lesz ( Fotó: Facebook)

Jákli Mónika temetése január 29-én lesz megtartva

  • Baleset időpontja: Jákli Mónika múlt héten, szerdán ( 2026. 01.21) szenvedett tragikus autóbalesetet az Alistál (Dolný Štál) és Nagymegyer (Veľký Meder) közötti útszakaszon.
  • Baleset körülményei: Az autó darabokra szakadt és kigyulladt; a rendőrség közlekedési balesetként vizsgálja az ügyet.
  • Életkor és következmények: Mónika 31 évesen hunyt el a sérülései következtében, a mentők már nem tudták megmenteni az életét.
  • Temetés időpontja: 2026. január 29-én az alistáli temetőben lesz

Voksán Virág a tragédia kapcsán így nyilatkozott: „Hihetetlen és borzalmas tragédia. Hogy ennyi volt egy élet, az felfoghatatlan. Tudom, milyen veszélyes az az út, ahol történt a baleset, a hideg és a jeges körülmények biztosan közrejátszottak.” Boráros Gábor, Jákli Mónika párja, a darabokra szakadt és kigyulladt autó mellett talált rá, a mentők kritikus állapotban szállították kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. Mónika mindössze 31 éves volt.

Barnai Judit Judie szülinapján ott volt Jákli Mónika is
(Fotó: Instagram/Jákli Mónika)

Barnai Judie könnyek között emlékezett barátnőjére

Nehéz megszólalni… Csupaszív ember volt, aki annyira szerette az életét és a kislányát. Két éve még ott volt a szülinapi bulimon, biztosan megemlékezünk majd Moncsiról a temetésen.

Bálint Antónia is megdöbbenve nyilatkozott: „Hát ugye, mi egy műsorban voltunk, nekem ő nagyon szimpatikus volt, aranyos, kedves nőnek ismertem meg. És úgy láttam, hogy mostanra megtalálta önmagát. Szörnyű dolog ez, és nem tudom elhinni.”

Jákli Mónika, Boráros Gábor üzenet 2
Jákli Mónika kislánya édesapjával van és valószínűleg ő is fog róla gondoskodni (Fotó: Instagram-sztori)

Jákli Mónika közeli barátnői nem egy egyszerű balesetnek vélik 

Közeli barátnői nem tartják egyszerű balesetnek Mónika tragikus halálát. A környezetében többen is észrevették, hogy az utóbbi időben Mónika megváltozott: gondterhesebb, visszahúzódóbb lett, és a korábbi könnyedsége helyett komolyabb hangulat lengte körül. Barátnői sejtettet valamit a háttérben, olyan dolgot, amiről senkinek nem beszélhettet, de ami magyarázatot adhatott a váratlan tragédiára. Az esemény körüli információk pedig gyorsan terjedtek a közösségi médiában, és többféle, ellenőrizhetetlen spekuláció látott napvilágot a történtekről.

Turi Xénia egy érdekes fejleményt is megosztott: „Tegnap este fotóztam ki, Moncsi a Facebookon 14 órával azelőtt még elérhető volt. Pedig a baleset már megtörtént jóval korábban. Ha nem a családja lépett be, akkor valaki a telefonjáról…” – utalt arra, hogy a halála utáni órákban is volt aktivitás a profilján.

Zuzana Plačková elmondta, hogy Mónika halálhíre teljesen összetörte: 

Nem kaptam levegőt. Nem értettem, miért pont vele történt ez. Ő nemcsak gyönyörű nő volt, hanem érzékeny, törékeny lélek, aki sok fájdalmat hordozott magában. Nem minden volt olyan tökéletes, mint amilyennek az Instagramon látszott. És erről kellene beszélnünk

 Plačková hangsúlyozta, hogy a hírességek életét sokszor idealizálják, de kevesen tudják, milyen nyomás nehezedett Mónikára, mesélte egy szlovák Skynews napilapban.

A holnapi temetésen minden bizonnyal számos barát, barátnő és közeli családtag tiszteletét teszi majd, hogy végső búcsút vegyen a fiatal nő életétől, aki rövid, de mély hatást hagyott maga után.

