"Sok fájdalmat hordozott magában" – Jákli Mónika barátnőinek megszakad a szíve: ezt mondták a temetés előtt

Úgy tűnik, végleg tisztázódnak a Jákli Mónika halála körüli legfontosabb kérdések: miközben a rendőrség hivatalosan is reagált az elmúlt napokban elharapózó találgatásokra, immár a temetés időpontját is több forrás megerősítette. A fiatal influenszer múlt héten, szerdán vesztette életét egy tragikus autóbalesetben az Alistál (Dolný Štál) és Nagymegyer (Veľký Meder) közötti útszakaszon, az ügy pedig rövid idő alatt a közösségi média egyik legtöbbet vitatott témájává vált. Jákli Mónika temetése holnapra várható, és a fiatal nő közeli barátai, barátnői is nagy valószínűséggel elkísérik őt utolsó útjára. Ilyen személyek lehetnek Barnai Judit (Judie), Voksán Virág, Turi Xénia, Bálint Antónia, valamint az egyik legközelebbi barátnője, Zuzana Plačková. A hírességek mindannyian megható módon emlékeznek Mónikára, aki mindannyiuk életében fontos szerepet játszott.

Jákli Mónika temetése január 29-én lesz megtartva

Baleset időpontja: Jákli Mónika múlt héten, szerdán ( 2026. 01.21) szenvedett tragikus autóbalesetet az Alistál (Dolný Štál) és Nagymegyer (Veľký Meder) közötti útszakaszon.

Jákli Mónika múlt héten, szerdán ( 2026. 01.21) szenvedett tragikus autóbalesetet az Alistál (Dolný Štál) és Nagymegyer (Veľký Meder) közötti útszakaszon. Baleset körülményei: Az autó darabokra szakadt és kigyulladt; a rendőrség közlekedési balesetként vizsgálja az ügyet.

Az autó darabokra szakadt és kigyulladt; a rendőrség közlekedési balesetként vizsgálja az ügyet. Életkor és következmények: Mónika 31 évesen hunyt el a sérülései következtében, a mentők már nem tudták megmenteni az életét.

Mónika 31 évesen hunyt el a sérülései következtében, a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Temetés időpontja: 2026. január 29-én az alistáli temetőben lesz

Voksán Virág a tragédia kapcsán így nyilatkozott: „Hihetetlen és borzalmas tragédia. Hogy ennyi volt egy élet, az felfoghatatlan. Tudom, milyen veszélyes az az út, ahol történt a baleset, a hideg és a jeges körülmények biztosan közrejátszottak.” Boráros Gábor, Jákli Mónika párja, a darabokra szakadt és kigyulladt autó mellett talált rá, a mentők kritikus állapotban szállították kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. Mónika mindössze 31 éves volt.

Barnai Judit Judie szülinapján ott volt Jákli Mónika is

Barnai Judie könnyek között emlékezett barátnőjére:

Nehéz megszólalni… Csupaszív ember volt, aki annyira szerette az életét és a kislányát. Két éve még ott volt a szülinapi bulimon, biztosan megemlékezünk majd Moncsiról a temetésen.

Bálint Antónia is megdöbbenve nyilatkozott: „Hát ugye, mi egy műsorban voltunk, nekem ő nagyon szimpatikus volt, aranyos, kedves nőnek ismertem meg. És úgy láttam, hogy mostanra megtalálta önmagát. Szörnyű dolog ez, és nem tudom elhinni.”