Összepakolt Till Attila és elhagyta az országot

A tél utolsó napjaiban még Till Attila is úgy döntött, hogy behódol egy kicsit az extrém sportoknak. Azonban ő nem a téli olimpia helyszínére, Olaszországba ment snowboardozni, hanem csak a szomszédba, Ausztriába.

Snowboardozni ment Till Attila Fotó: Szabolcs László

Snowboardra pattant Till Attila

Bár a 2026-os téli olimpia már véget ért, úgy tűnik, ez cseppet sem vette el Tilla kedvét a snowboardozástól.

Üdv nektek Ausztriából!

- köszöntötte követőit Instagram-videójában.

A műsorvezető élénk narancssárga öltözékével a kukások szakszervezetének vezetőjeként, és nagy holland rajongóként mutatkozott be, de egy dolog biztos, a havas tájban legalább nem fog eltűnni. Szerencsére az olimpiával ellentétben ez a kis extrém sportos kiruccanás minden jel szerint balesetmentesen zárult.