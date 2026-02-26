Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Összepakolt Till Attila és elhagyta az országot

Till Attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 15:00
téli olimpia 2026snowboard
Úgy tűnik Tilla kihasználja a tél utolsó napjait.

A tél utolsó napjaiban még Till Attila is úgy döntött, hogy behódol egy kicsit az extrém sportoknak. Azonban ő nem a téli olimpia helyszínére, Olaszországba ment snowboardozni, hanem csak a szomszédba, Ausztriába.

Snowboardozni ment Till Attila.
Snowboardozni ment Till Attila Fotó: Szabolcs László

Snowboardra pattant Till Attila

Bár a 2026-os téli olimpia már véget ért, úgy tűnik, ez cseppet sem vette el Tilla kedvét a snowboardozástól.

Üdv nektek Ausztriából!

- köszöntötte követőit Instagram-videójában.

A műsorvezető élénk narancssárga öltözékével a kukások szakszervezetének vezetőjeként, és nagy holland rajongóként mutatkozott be, de egy dolog biztos, a havas tájban legalább nem fog eltűnni. Szerencsére az olimpiával ellentétben ez a kis extrém sportos kiruccanás minden jel szerint balesetmentesen zárult.

 

