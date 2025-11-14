Újabb gyermekáldás a Tankcsapda zenekarban „Ma délután érkezett közénk egy kis angyalka”

November 6-án közösségi oldalán tudatta az örömteli hírt Fejes Tamás, hogy immár háromgyermekes édesapa. A Tankcsapda dobosa boldogabb nem is lehetne, hiszen nagy álma vált valóra, a 24 éves Tamás és a gimnazista Milán után kislánya született, aki a Fejes Mira Mia nevet kapta. Még fel sem ocsúdtak a rajongók, most újabb gyermekáldásról szólnak a hírek.

A Tankcsapda három gitárrossal forgatta új klipjét, köztük a friss apuka, Takács Vilkó (jobb szélen)

Újabb kislánnyal bővül a Tankcsapda család

Újabb gólyahírnek örülhetnek a debreceni rockbanda rajongói. A Tankcsapda dobosa után, most az egyik gitáros, Takács Vilkó kürtölte nagyvilággá, megszületett kislánya.

Kedves Mindnyájatok! 🤗 Ma délutan érkezett közénk egy kis angyalka, akit úgy hívnak, hogy Takács-Koltay Gréta. Anyukája nem csak simán hős, hanem egy gigantikus superhero, akihez képest az egész Marvel univerzum csak egy falat piskóta. Mindenki jól van, apuka meg olyan boldog, hogy arra kevés minden szép magyar szó.

A boldog apuka posztjához az a Sidlovics Gábor gratulált elsőként, aki 13 év után hagyta ott a Tankcsapdát, és aki miatt többek közt Takács Vilkó bekerült az együttesbe.

„Gratulálok Vilkó mindkettőtöknek! Ez a legjobb dolog a világon! 😍🙏🏻🙌🏻♥️ »

– írta a büszke apukának Sidi.

Vilkóval forgatták új klipjüket

Sidi kilépése után három gitárossal forgatta le új videóklipjét a Tankcsapda. A Mondd ki a nevemet dal klipjében Nagy Máté, Takács Vilkó és Vörös Attila közreműködését nemcsak hallani, hanem látni is lehet. A dalt szeptember 19-én a Budapest Parkban hallhatta először a közönség, a három gitárossal.

Ahogy erről korábban már beszéltünk: kilenc gitáros közreműködésével, hónapok óta készül az új Tankcsapda album. A ’MONDD KI A NEVEMET’ az első az új dalok közül, amit bemutatunk, sőt ez az egyetlen, ahol egy dalon belül három gitáros – Nagy Máté, Takács Vilkó és Vörös Attila – játéka is hallható, így adta magát az ötlet, hogy ebben a klipben szerepeljenek is mindhárman.

– mondta akkor a Borsnak Lukács Laci.