Rászálltak a rajongók: maszk nélkül posztolt T. Danny

Ismét sikerült felkavarnia az állóvizet Telegdy Dánielnek, avagy T. Danny rappernek, miután nemrég - talán a rajongói nyomásnak engedve -, maszk nélkül osztott meg egy videót a közösségi oldalán. A magyar hiphop és popélet egyik legmeghatározóbb arca jó darabig csak és kizárólag maszkban volt hajlandó mutatkozni, ami számtalan találgatáshoz vezetett az orrával kapcsolatban, valamint sokak szerint már inkább zavaró tényező volt, mintsem izgalmas kiegészítő.

Megmutatta az arcát maszk nélkül T. Danny / Fotó: Bánkúti Sándor

Maszk nélküli videót osztott meg T. Danny

A fiatal rappert először egy fotózáson látták álarc nélkül, amelyen Hermányi Mariann-nal és Kádár L. Gellérttel együtt vett részt, az apropója pedig Dobó Kata romantikus vígjátéka, a Még egy kívánság volt, amiben Dani élete első filmszerepét alakítja. T. Danny ezután egy igencsak dögös fotósorozattal jelentkezett Instagramon, ezúttal ismét maszkban, ami ugyan sokak tetszését elnyerte, mások ellenben arra biztatták a sztár, ne rejtőzködjön tovább.

Bárcsak levenné a maszkot és soha többet nem venné fel, láthatnánk az igazi arcát, láttam már maszk nélkül és szerintem nem csúnya, jól néz ki így is, ahogy van

- írta az egyik kommentelő.

A rapper végül a minap tett közzé egy olyan videót a közösségi oldalán, amelyen immár maszk nélkül látható a ringben, bokszolás közben. Az eredmény ezúttal is megosztó lett: míg sokan örültek, hogy Dani végre felfedte magát, mások kifejezetten rosszindulatú megjegyzéseket tettek, és a Harry Potter sorozat főgonoszához, Voldemorthoz hasonlították a sztárt, annak orra miatt.



