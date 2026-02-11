Lebukott: Új párja lehet a Dancing with the Stars gyönyörű táncosnőjének

Szőke Zsuzsanna neve a Dancing with the Stars-ból lehet ismert a nézőknek, jóllehet, hamarosan a Farm VIP szereplőjeként tér majd vissza a képernyőre. A táncosnő jó ideig kapcsolatban volt, sőt már együtt is lakott párjával, nagyon úgy tűnik azonban, hogy a szerelem mostanra véget ért.
A versenytáncos rendszeresen oszt meg tartalmakat közösségi oldalain, s bár eddig inkább az Instagramot preferálta, Szőke Zsuzsi TikTok-csatornáján is bejelentkezett nemrég, ahol követői legnagyobb örömére elárulta: 2026-ban sokkal több beszélgetős videóval szeretne előrukkolni, amelynek célja, hogy egy picit jobban megismerhessék őt az emberek.
A Tv2 sztárja jelenleg épp Thaiföldön nyaral barátaival, ahonnan hosszabb posztot egyelőre még nem osztott meg, 24 óráig elérhető sztorikat azonban annál többet. Így tűnhetett fel a szemfülesebbeknek az is, hogy Zsuzsi közelében nincs ott egykori párja, Zoli, sőt, kicsit visszapörgetve az oldalát az is egyértelművé válik, hogy tavaly novemberben tettek ki utoljára közös képet. A korábbiak ugyan nem tűntek el, de eddig sem voltak feltűnőek, hiszen sosem az első fotón helyezte el a közös pillanatokat, hanem a lapozós posztok belsejében.
Decemberben egyébként a redditezők körében már beindultak a találgatások, hogy szakíthattak, azóta azonban ez nem került előtérbe. Mindenképpen tovább erősíti a gyanút, hogy egykori párjával már nem követik egymást Instagramon, ráadásul Zoli a mostani, thaiföldi utazós képeken sem szerepel, pedig tavaly ilyenkor egy álomnyaraláson voltak Zsuzsival, ugyanezen a helyen. Furcsa egybeesés továbbá, hogy míg Zsuzsi Thaiföldön mulat, addig (vélhetően) exe Vietnámban pihen. Hogy miért érhetett véget a kapcsolat, és ki miatt, az egyelőre nem tisztázott, mint ahogyan az sem, hogy máris megérkezett-e az új szerelem.
Szőke Zsuzsi legfrissebb képei alapján egy nagyobb baráti társasággal töltődnek fel a távoli országban és olybá fest, hogy mindenki a párjával érkezett. Bár nem derül ki egyértelműen, hogy pontosan kik szerepelnek a képeken, annyi bizonyos, hogy Stohl Rebeka és vőlegénye is jelen vannak, illetve Zsuzsi mellett több helyen is feltűnik egy eddig ismeretlen férfi. Nos, egyelőre csak megtippelhetjük, hogy a fiatalok egy párt alkotnak-e, de inkább azt reméljük, hogy hamarosan Zsuzsi számol majd be róla.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.