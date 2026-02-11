Lebukott: Új párja lehet a Dancing with the Stars gyönyörű táncosnőjének

Szőke Zsuzsanna neve a Dancing with the Stars-ból lehet ismert a nézőknek, jóllehet, hamarosan a Farm VIP szereplőjeként tér majd vissza a képernyőre. A táncosnő jó ideig kapcsolatban volt, sőt már együtt is lakott párjával, nagyon úgy tűnik azonban, hogy a szerelem mostanra véget ért.

Szőke Zsuzsanna táncoktatással foglalkozik a hétköznapokban, most azonban kipiheni a fáradalmakat, vélhetően új párjával (Fotó: Szabolcs László)

Szőke Zsuzsanna párja nyomtalanul eltűnt

A versenytáncos rendszeresen oszt meg tartalmakat közösségi oldalain, s bár eddig inkább az Instagramot preferálta, Szőke Zsuzsi TikTok-csatornáján is bejelentkezett nemrég, ahol követői legnagyobb örömére elárulta: 2026-ban sokkal több beszélgetős videóval szeretne előrukkolni, amelynek célja, hogy egy picit jobban megismerhessék őt az emberek.

A Tv2 sztárja jelenleg épp Thaiföldön nyaral barátaival, ahonnan hosszabb posztot egyelőre még nem osztott meg, 24 óráig elérhető sztorikat azonban annál többet. Így tűnhetett fel a szemfülesebbeknek az is, hogy Zsuzsi közelében nincs ott egykori párja, Zoli, sőt, kicsit visszapörgetve az oldalát az is egyértelművé válik, hogy tavaly novemberben tettek ki utoljára közös képet. A korábbiak ugyan nem tűntek el, de eddig sem voltak feltűnőek, hiszen sosem az első fotón helyezte el a közös pillanatokat, hanem a lapozós posztok belsejében.

Decemberben egyébként a redditezők körében már beindultak a találgatások, hogy szakíthattak, azóta azonban ez nem került előtérbe. Mindenképpen tovább erősíti a gyanút, hogy egykori párjával már nem követik egymást Instagramon, ráadásul Zoli a mostani, thaiföldi utazós képeken sem szerepel, pedig tavaly ilyenkor egy álomnyaraláson voltak Zsuzsival, ugyanezen a helyen. Furcsa egybeesés továbbá, hogy míg Zsuzsi Thaiföldön mulat, addig (vélhetően) exe Vietnámban pihen. Hogy miért érhetett véget a kapcsolat, és ki miatt, az egyelőre nem tisztázott, mint ahogyan az sem, hogy máris megérkezett-e az új szerelem.

Egy rejtélyes idegen is feltűnt a táncos oldalán

Szőke Zsuzsi legfrissebb képei alapján egy nagyobb baráti társasággal töltődnek fel a távoli országban és olybá fest, hogy mindenki a párjával érkezett. Bár nem derül ki egyértelműen, hogy pontosan kik szerepelnek a képeken, annyi bizonyos, hogy Stohl Rebeka és vőlegénye is jelen vannak, illetve Zsuzsi mellett több helyen is feltűnik egy eddig ismeretlen férfi. Nos, egyelőre csak megtippelhetjük, hogy a fiatalok egy párt alkotnak-e, de inkább azt reméljük, hogy hamarosan Zsuzsi számol majd be róla.