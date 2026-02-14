Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szabó Zsófi: Nagyon jó érzés, hogy ide tartozhatok

Évértékelő 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 15:05
Szabó ZsófiOrbán Viktor
A Háborúellenes Gyűlések korábbi műsorvezetője is részt vett Orbán Viktor évértékelő beszédén. Szabó Zsófi lapunknak elárulta, hogy hogyan képes feldolgozni azt a borzasztóan nagy gyűlölethullámot, amit a baloldali trolloktól kap.
Bors
A szerző cikkei

Szabó Zsófi is élőben tekintette meg Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét. A híres műsorvezető lapunknak elárulta, hogy mi számára a legfontosabb üzenet a tavalyi évből. Ez pedig nem más, mint a béke.

Szabó Zsófi és Hajdú Péter az évértékelőn.
Szabó Zsófi és Hajdú Péter régi jó barátokként érkeztek Orbán Viktor évértékelő beszédére (Fotó: Mediaworks)

Ez Szabó Zsófi legfontosabb üzenete

Az év legfontosabb üzenete számomra egyértelmű, és az a béke. Ez a jobboldal legfőbb üzenete, és ez az, amiért harcolunk és dolgozunk. A békét pedig lehet többféleképpen is érteni, akár Ukrajnára tekintve, akár az országon belüli gyűlöletkeltésre tekintve

— árulta el a Háborúellenes Gyűlések korábbi műsorvezetője.

A Tisza Párt megjelenésével egy olyan gyűlölethullám alakult ki az országban, mint még soha korábban. Ennek pedig Zsófi is komoly elszenvedője. „Én mindig is egy megosztó személyiség voltam. Voltak, akik kedveltek és voltak, akik nem. Nekem ez nem újdonság, tehát nem törtem össze a nyomás alatt, mert hogy a pozitív dolgokról is szó essen, ez a rengeteg jobboldali ember kiállt mellettem és innen is szeretném megköszönni ennek a nagyszerű közösségnek, hogy megvédtek és nagyon jó érzés, hogy ide tartozhatok” - mondta a Borsnak Szabó Zsófi.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu