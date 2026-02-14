Takács Péter: Az embereknek elegük van Magyar Péter hülyeségeiből

Takács Péter egészségügy államtitkár fontos gondolatokat osztott meg a Patrióta kérdéseire Orbán Viktor évértékelője előtt. A Tisza egyik fő témája az egészségügy volt, most pedig hirtelen elhalt ez a kérdés. Takács Péter szerint az embereknek elegük lett abból, hogy az egyébként európai mércével a középmezőny elejéhez tartozó magyar egészségügyet folyamatosan támadják. Bementek a kórházakba, nem hagyták dolgozni az orvosokat és az ápolókat. Nekik a betegellátás a dolguk, de állandóan Magyar Péter hülyeségeivel kellett foglalkozniuk. Az emberek ezt megunták.
Ebben az évben is már százötvenharmadszor jelentették be, hogy összeomlott a magyar egészségügy. Aki viszont nyitott szemmel jár, az látja, hogy nem így van. Előbb-utóbb az embereknek elegük lesz abból, ha folyamatosan jönnek és hülyének nézik őket.
- nyilatkozta Takács Péter a Patriótának Orbán Viktor évértékelője előtt.
Ha átfogóan össze kellene foglalni, hogy milyen tervek vannak még az egészségüggyel a jövőre nézve, én azt mondom, hogy nagyjából a 70 százalékával kész vagyok annak, amit meg szerettem volna csinálni. Talán a legfontosabb feladatom most még az alapellátás, a háziorvosi rendszer átalakítása – ez a következő kormányzati ciklusra marad. Úgy számolok, hogy mi fogunk kormányozni.
Takács Péter mindemellett tovább erősítené az egészségtudatosságot és az egészségértést. Az évértékelő előtt ezt is kifejtette - írja a Ripost.
Harmadik célként pedig a digitalizáció további fejlesztését említette, például az Egészség-Ablak rendszer fejlesztését.
Ezek óriási dolgok, a világ élmezőnyében vagyunk velük, és azt szeretném, hogy ez így is maradjon.
