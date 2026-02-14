Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Takács Péter: Az embereknek elegük van Magyar Péter hülyeségeiből

Takács Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 11:03
Magyar PéterÉvértékelő 2026
Az embereknek elegük lett abból, hogy az egyébként európai mércével a középmezőny elejéhez tartozó magyar egészségügyet folyamatosan támadják. Bementek a kórházakba, nem hagyták dolgozni az orvosokat és az ápolókat. Takács Péter fontos gondolatokat osztott meg Orbán Viktor évértékelője előtt.
Bors
A szerző cikkei

Takács Péter egészségügy államtitkár fontos gondolatokat osztott meg a Patrióta kérdéseire Orbán Viktor évértékelője előtt. A Tisza egyik fő témája az egészségügy volt, most pedig hirtelen elhalt ez a kérdés. Takács Péter szerint az embereknek elegük lett abból, hogy az egyébként európai mércével a középmezőny elejéhez tartozó magyar egészségügyet folyamatosan támadják. Bementek a kórházakba, nem hagyták dolgozni az orvosokat és az ápolókat. Nekik a betegellátás a dolguk, de állandóan Magyar Péter hülyeségeivel kellett foglalkozniuk. Az emberek ezt megunták.

Takács Péter
Takács Péter Orbán Viktor évértékelője előtt nyilatkozik a Patriótának / Forrás: YouTube

Takács Péter: a magyar egészségügy jól áll

Ebben az évben is már százötvenharmadszor jelentették be, hogy összeomlott a magyar egészségügy. Aki viszont nyitott szemmel jár, az látja, hogy nem így van. Előbb-utóbb az embereknek elegük lesz abból, ha folyamatosan jönnek és hülyének nézik őket.

- nyilatkozta Takács Péter a Patriótának Orbán Viktor évértékelője előtt.

Ha átfogóan össze kellene foglalni, hogy milyen tervek vannak még az egészségüggyel a jövőre nézve, én azt mondom, hogy nagyjából a 70 százalékával kész vagyok annak, amit meg szerettem volna csinálni. Talán a legfontosabb feladatom most még az alapellátás, a háziorvosi rendszer átalakítása – ez a következő kormányzati ciklusra marad. Úgy számolok, hogy mi fogunk kormányozni.

Takács Péter mindemellett tovább erősítené az egészségtudatosságot és az egészségértést. Az évértékelő előtt ezt is kifejtette - írja a Ripost

Harmadik célként pedig a digitalizáció további fejlesztését említette, például az Egészség-Ablak rendszer fejlesztését. 

Ezek óriási dolgok, a világ élmezőnyében vagyunk velük, és azt szeretném, hogy ez így is maradjon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu