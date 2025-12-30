Sydney van den Bosch kitálalt, ez volt a legnagyobb csavar a szülése előtt

Sydney van den Bosch élvezi, hogy anyaszerepben tündökölhet. Most azt is elárulta a TV2 gyönyörű sztárja, hogy milyen izgalmakat tartogattak a szülés előtti pillanatok.

Az anyuka remekül alkalmazkodik a váratlan helyzetekhez is. Sydney van den Bosch kislánya meghittséget hozott a családba.

Fotó: Kliszek Antal

Sydney van den Bosch a babavárásról

A sztáranyuka szülésének története még várat magára, de azt elárulta, mi volt a legnagyobb csavar, ami épp Sárváron történt meg.

Hetekkel ezelőtt pihenni érkeztünk a férjemmel, hogy mielőtt megérkezik a kislányunk legyen pár napunk lelassulni és elfelejteni az építkezéssel járó fejfájást és csak egymásra koncentrálni. A kislányunk ezt megérezte, hogy “anya és apa” végre pihen így úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy útnak induljon…

- fejtette ki a büszke anyuka, aki a történtek után párjával egyből elhatározta, hogy az első útjuk hármasban is Sopronba vezet majd.

200 km-re indultak meg a fájások

Nemrég a hot! magazinnak is mesélt arról, hogy Lia Elysee tökéletesen megérezte, hogy mikor nyugodott meg teljesen az édesanyja, és pontosan ekkor döntött úgy, hogy megérkezik. Csakhogy mindez nagyjából 200 kilométerre történt attól a kórháztól, ahol Sydney-nek világra kellett hoznia a kislányt!

Sárvárról Budapestre jöttünk vissza úgy 200 kilométert, és aztán a kórházba érve hamarosan világra is jött. Nem kellett sokat várni rá

– árulta el az egykori Szerencselány, hozzátéve, hogy Lia Elysee érkezésével olyan szeretet és meghittség költözött az életükbe, amit korábban elképzelni sem tudott.

Ha kíváncsi vagy Sydney legfrissebb bejegyzésére a kicsi érkezése kapcsán, IDE kattintva tudod megtekinteni.