Combokat villantott Valentin-nap alkalmából Csuti kedvese

Sudár Bianka
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 21:30
Valentin napCsuti
Csuti és párja romantikus vacsorával ünnepelték meg a szerelmesek napját. Sudár Bianka szépsége belülről fakad.
Csuti és párja, Sudár Bianka egy romantikus vacsorával ünnepelték meg a Valentin-napot, azonban a modell láttán a rajongók álla is lesett.

Romantikus vacsorával ünnepelt Csuti és Sudár Bianka.
Romantikus vacsorával ünnepelt Csuti és Sudár Bianka. / Fotó: Mediaworks Archív

Szóhoz sem lehet jutni Sudár Bianka Valentin-napi szettje láttán

Sudár Bianka dögös ruhájával nemcsak kedvesét lepte meg, hanem még követői is. A modell teljesen feketébe bújt, elegáns miniruháját egy harisnyával és magassarkúval egészítette ki. A látvány bármelyik férfit képes levenni a lábáról. Sudár Bianka valószínűleg pontosan tisztában van azzal, hogy mi az amiben Istennőként néz ki. Bár ehhez természetesen az is hozzájárul, hogy bármiben jól mutatna, hiszen a szépsége belülről fakad. 

Természetesen a különleges alkalomról Csuti is beszámolt.

4. közös Valentin-nap együtt. Azt tudtátok, hogy Szent Bálint (Valentin vagy Valentinus) a szerelmesek és a lelki betegek védőszentje is egyben? Gondolom ez nem véletlen.

- írta Instagram-oldalán az üzletember, mellékelve pár képet a különleges randiról. Egy biztos a szerelmespár nagyon jól mutat egymás oldalán. Valószínűleg még számtalan Valentin-napot fognak eltölteni békés boldogságban és szerelemben. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
