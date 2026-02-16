Combokat villantott Valentin-nap alkalmából Csuti kedvese

Csuti és párja, Sudár Bianka egy romantikus vacsorával ünnepelték meg a Valentin-napot, azonban a modell láttán a rajongók álla is lesett.

Romantikus vacsorával ünnepelt Csuti és Sudár Bianka. / Fotó: Mediaworks Archív

Szóhoz sem lehet jutni Sudár Bianka Valentin-napi szettje láttán

Sudár Bianka dögös ruhájával nemcsak kedvesét lepte meg, hanem még követői is. A modell teljesen feketébe bújt, elegáns miniruháját egy harisnyával és magassarkúval egészítette ki. A látvány bármelyik férfit képes levenni a lábáról. Sudár Bianka valószínűleg pontosan tisztában van azzal, hogy mi az amiben Istennőként néz ki. Bár ehhez természetesen az is hozzájárul, hogy bármiben jól mutatna, hiszen a szépsége belülről fakad.

Természetesen a különleges alkalomról Csuti is beszámolt.

4. közös Valentin-nap együtt. Azt tudtátok, hogy Szent Bálint (Valentin vagy Valentinus) a szerelmesek és a lelki betegek védőszentje is egyben? Gondolom ez nem véletlen.

- írta Instagram-oldalán az üzletember, mellékelve pár képet a különleges randiról. Egy biztos a szerelmespár nagyon jól mutat egymás oldalán. Valószínűleg még számtalan Valentin-napot fognak eltölteni békés boldogságban és szerelemben.