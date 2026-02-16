Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem fogod elhinni: Stana Alexandra ettől retteg a legjobban

Stana Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 14:30
A Nagy Duett 2026félelem
Galambos Lajosék párosa esett ki a Nagy Duett műsorából elsőként. Stana Alexandra nyíltan beszélt félelmeiről.
K. C.
A szerző cikkei

Berobbant a televízió képernyőjére vasárnap este a Nagy Duett új évada. A 2026-os adás végén, mint arról a Bors beszámolt, Galambos Lajos és Stana Alexandra párosának kellett távoznia.

Stana Alexandra és Lagzi Lajcsi fotója
Stana Alexandra és Lagzi Lajcsi / Fotó: nanasipal / TV2

Stana Alexandra hihetetlen dolgokat árult el magáról

Stana Alexandra és Lagzi Lajcsi pedig nem akármilyen produkcióval készültek a tévé nézők számára, ugyanis nemcsak énekeltek, ami Lajcsi asztala, hanem hatalmasat táncoltak is a színpadon a Dancing with the Stars táncosának köszönhetően.

A kiesés után a gyönyörűséges Stana Alexandrát a Life kérdezte a 7 érzés című sorozatokban. A villáminterjúból kiderült mitől is retteg a legjobban.

Teljesen indokolatlan, de rettegek a földi gilisztáktól. Egyszerűen borzalmasnak látom őket, nem tudok mit kezdeni ezzel az érzéssel.

- mondta nevetve Stana Alexandra.

Egy másik alapvető emberi érzés kapcsán pedig nagyon is komoly témával állt elő a híresség. A szégyen ugyanis az iskolás éveit idézték fel. Az, hogy akkoriban csúfolták, úgy érzi, még a felnőtt korára is rányomja a bélyeget.

„Amikor gyerekként csúfolnak, az szerintem sokkal mélyebb nyomot hagy, mint azt akkor gondolnánk. Mindenki átél ilyesmit, és ez borzasztó, mert valahogy velünk marad.”

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu