Nem fogod elhinni: Stana Alexandra ettől retteg a legjobban

Berobbant a televízió képernyőjére vasárnap este a Nagy Duett új évada. A 2026-os adás végén, mint arról a Bors beszámolt, Galambos Lajos és Stana Alexandra párosának kellett távoznia.

Stana Alexandra és Lagzi Lajcsi / Fotó: nanasipal / TV2

Stana Alexandra hihetetlen dolgokat árult el magáról

Stana Alexandra és Lagzi Lajcsi pedig nem akármilyen produkcióval készültek a tévé nézők számára, ugyanis nemcsak énekeltek, ami Lajcsi asztala, hanem hatalmasat táncoltak is a színpadon a Dancing with the Stars táncosának köszönhetően.

A kiesés után a gyönyörűséges Stana Alexandrát a Life kérdezte a 7 érzés című sorozatokban. A villáminterjúból kiderült mitől is retteg a legjobban.

Teljesen indokolatlan, de rettegek a földi gilisztáktól. Egyszerűen borzalmasnak látom őket, nem tudok mit kezdeni ezzel az érzéssel.

- mondta nevetve Stana Alexandra.

Egy másik alapvető emberi érzés kapcsán pedig nagyon is komoly témával állt elő a híresség. A szégyen ugyanis az iskolás éveit idézték fel. Az, hogy akkoriban csúfolták, úgy érzi, még a felnőtt korára is rányomja a bélyeget.

„Amikor gyerekként csúfolnak, az szerintem sokkal mélyebb nyomot hagy, mint azt akkor gondolnánk. Mindenki átél ilyesmit, és ez borzasztó, mert valahogy velünk marad.”