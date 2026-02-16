Nem fogod elhinni: Stana Alexandra ettől retteg a legjobban

Berobbant a televízió képernyőjére vasárnap este a Nagy Duett új évada. A 2026-os adás végén, mint arról a Bors beszámolt, Galambos Lajos és Stana Alexandra párosának kellett távoznia.
Stana Alexandra és Lagzi Lajcsi pedig nem akármilyen produkcióval készültek a tévé nézők számára, ugyanis nemcsak énekeltek, ami Lajcsi asztala, hanem hatalmasat táncoltak is a színpadon a Dancing with the Stars táncosának köszönhetően.
A kiesés után a gyönyörűséges Stana Alexandrát a Life kérdezte a 7 érzés című sorozatokban. A villáminterjúból kiderült mitől is retteg a legjobban.
Teljesen indokolatlan, de rettegek a földi gilisztáktól. Egyszerűen borzalmasnak látom őket, nem tudok mit kezdeni ezzel az érzéssel.
- mondta nevetve Stana Alexandra.
Egy másik alapvető emberi érzés kapcsán pedig nagyon is komoly témával állt elő a híresség. A szégyen ugyanis az iskolás éveit idézték fel. Az, hogy akkoriban csúfolták, úgy érzi, még a felnőtt korára is rányomja a bélyeget.
„Amikor gyerekként csúfolnak, az szerintem sokkal mélyebb nyomot hagy, mint azt akkor gondolnánk. Mindenki átél ilyesmit, és ez borzasztó, mert valahogy velünk marad.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.