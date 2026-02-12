Nagy Ő Virág utálja a Valentin-napot: „Annyit futottam a férfiak után, mára olimpikon lehetnék!”

Nagy Ő Virág a szerelmesek napján sokkal inkább a szinglilétet és a szabadságot ünnepli. A Miss Eurasia szépségkirálynője hosszú évek óta erősíti az egyedülállók táborát, a szerelemről azonban nem mondott le, még akkor sem, ha a mai férfiakkal meglehetősen meggyűlik a baja.

Nagy Ő Virág önmagát ünnepli Valentin-napon (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Ő Virág nem fut többé a férfiak után

A fitneszmodell lapunknak elárulta mivel tölti a szerelem világnapját szingliként, a válasz pedig inspiráció lehet minden hölgy és férfi számára, akik nem hisznek a Valentin-nap kliséiben.

Valentin-napon előtérbe helyezem magamat. Elmegyek wellnessezni, megajándékozom magam valamilyen aprósággal és reménykedek, hátha egyszer betoppan a szőke herceg, habár a létezésében már egyre kevésbé hiszek

– kezdte Péntek-Gyulai Virág.

A Nagy Ő sztárja belefutott már néhány kellemetlen szituációba, miközben az igaz szerelmet kereste, ez mégsem szegte kedvét, noha mára sokkal óvatosabb:

„Már annyit futottam a férfiak után, hogy mára olimpikon lehetnék. Most már visszavonultam, nem foglalkozom velük. Aki az ajtót sem tudja kinyitni előttem az nem méltó az én figyelmemre.”

Tudja, mit és kit(!) akar

Az influenszer tapasztalatai alapján manapság a férfiak 180 fokos fordulatot vettek, az elegancia és az illem pedig teljesen kikopott belőlük.

Elvárják, hogy én hívjam el őket randizni, hogy én fizessem a számlát, de ők nem adnak vissza semmit. Mi történt a világgal?

– tette fel a kérdést a TV2 sztárja.

Virág tudja, milyen férfira vágyik, a valóságos nagy Ő-t azonban egyelőre még nem sodorta felé az élet.

„Már abban a korban vagyok, hogy nem tudok és nem is akarok lejeb adni az elvárásaimból és nem tudok mindenben megváltozni. Egy úriemberre vágyom, aki a tenyerén hordoz”

- magyarázta lapunknak a fotómodell, aki nem tétlenkedik, már meg is van következő kiszemeltje, aki nem más, mint egy igazi hollywoodi híresség.

Henry Cavill üthet, vághat, ha szeretné. Ő igazi úriember és nem mellesleg elképesztően jóképű. Ő az én kiszemeltem jelenleg

– árulta el a sztár, aki egykor Jákob Zoli és Árpa Attila kegyeiért versengett.