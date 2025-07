Sidlovics Gábor Sidi jóban maradt volt feleségével: „Szeretem feszegetni a határaimat”

A Tankcsapda korábbi zenészének életében új fejezet kezdődött: nemcsak a zenekarból lépett ki, de ősszel bokszolni fog egy tévéműsorban. Sidlovics Gábor Sidi elmondása szerint ez a verseny a legjobbkor érkezett az életébe. Most több kihívással is szembe kell néznie, nemcsak a szakmai oldalról, de a magánéletében, édesapaként is.

Sidi elmesélte, mi mindent csinál, mióta otthagyta a Tankcsapdát (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

A Tankcsapdát elhagyta Sidi, de nem unatkozik

„Rengeteg tervem van a jövőre nézve. A zenével most kicsit kevesebbet tudok foglalkozni, mert az egy egész embert igénylő elfoglaltság. A búcsúkoncertet követően már reggel elindultam motorozni: nagyon szeretek a Balkánon kétkerekűzni, és egy jó barátommal, Babucs Mikivel mentem. Az utolsó közös fellépésünk után egyébként is várható volt, hogy lesz bennem üresség, amit ezzel a túrával gyorsan orvosoltunk! Egészen Montenegróig meneteltünk. Ilyenkor nem tervezünk előre semmit: nem foglalunk szállást, hanem amikor észleljük, hogy sötétedik, akkor keresünk egy helyet. Szeretem feszegetni a határaimat, de egyszer majdnem megjártuk: a szakadó esőben kerestünk szállást. Azt hittük, hogy másnapra kórházba kerülünk tüdőgyulladással, de semmi bajunk nem lett” – kezdte Sidi a hot! magazinnak.

Mielőtt belevágott volna az új kalandba, a rocker kikérte a családja véleményét. A gitáros azt is elárulta, hogy sokan féltették a környezetében, hiszen mégiscsak éles helyzetben kell kesztyűt húznia.

„A volt feleségemmel nagyon jó maradt a kapcsolatunk, ezért megbeszélünk minden ilyen lehetőséget vagy elhatározást. Szerencsére a gyerekeinkkel is jóban maradtunk mindketten, így ők is megbarátkoztak már ezzel, noha a gyerekeknek igyekszem beadagolni, hogy ez nem is olyan durva sport. Mondták is, hogy nem szeretnék látni, hogy megsérülök vagy elájulok. Én pedig, jó apuka módjára mindig azt mondom, hogy „Gyerekek, a másikat kell félteni, nem engem!” – mondta nevetve az édesapa.

Tankcsapda: Sidi borította a bilit

A gitáros közösségi oldalait a Tankcsapdából való kilépése hírére ellepték a válaszokat kereső rajongói üzenetek. De a Tankcsapda gitárosa akkor erre még nem állt készen, de pár héttel később részletesen mesélt az okokról.