Éles kritikát fogalmaztak meg a séfek! „Úgy néz ki, mint a libafos...”

Elérkezett a csapatjátékok időszaka a Séfek Séfe műsorában. Az összhang nem minden csapatnál volt meg, ami a séfek számára is kiderült az értékeléskor. A fekete csapat kapta a legélesebb kritikát, de csupán egy társaság volt a négy közül, akik kizárólag dicséretet kaptak Krausz Gáboréktól. Volt olyan is, akinek csak a kinézettel gyűlt meg a baja, Tischler Petra szerint azonban azzal nagyon.

A Séfek Séfe 2026 mesterei visszafogottan, de élesen értékelték a versenyzők ételeit (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A Séfek Séfe versenyzői komoly kritikákat kaptak

A kék csapat volt az első, akiknek megkóstolták ételeit a séfek. A feszültség szinte tapintható volt a levegőben, mivel már első pillantásra sem volt hasonló a három tányér.

Nekem tetszett, ahogy Andi működött közöttetek. Összességében vállalható, sok hibával, de vállalható

– fogalmazta meg a kritikát Krausz Gábor. Vomberg Frigyes azonban kiemelte, hogy csúnya volt a tálalás, amire a jövőben érdemes lenne figyelni.

A következő csapat nem úszta meg ennyivel, mivel még a kóstolás előtt éles kritikát kaptak Tischler Petrától. „Pontosan úgy néz ki, mint a libafos, amiket a kisgyerekek nyalogatnak az udvaron” - jelentette ki Petra. Vomberg Frigyes pedig viccesen kiemelte, hogy legalább virággal letakarták. Ezek után Krausz Gábor sem mehetett el szó nélkül az étel mellett. „Finom ízek vannak benne, de nem ez volt a feladat. A kitartást viszont becsülöm” - állította a séf.

A Séfek Séfe csapatai között olyan is volt, aki nagyot sóhajthatott az értékelés után (Fotó: Markovics Gábor)

Dicséretből is kijutott a Séfek Séfe műsorában

A harmadik csapat ételébe nehezen tudtak belekötni a séfek, mivel elmondásuk szerint ízben és kinézetben is megfelelő volt. A három fős társaság megnyugodhatott az értékelés után, mivel látszólag mindenkinek ízlett az elkészített étel.

Ezután következhetett a fekete csapat, akiknek eléggé meggyűlt a bajuk az összhang kérdésében. Több vita is kialakult köztük, ami később az ételben is meglátszott, mivel kicsit összekeveredtek az összetevők. „Én nem tudtam, hogy az előételhez fog menni. Én a végéig azt hittem, hogy a főétel mellé lesz majd” - mondta az egyik versenyző. Az első ételt száraznak ítélte meg Vomberg Frigyes, de a főétel csak most érkezett. „Poshadt, száraz, nehéz enni, ízetlen, savanyú” – ezekkel a jelzőkkel illeték a séfek a fekete csapat ételét.