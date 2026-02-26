Krausz Gábor teljesen kiakadt a Séfek Séfe adásában: „Ez most egy vicc, ugye?”

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 12:05
botrányKrausz Gábor
Krausz Gábor nem fogta vissza magát és keményen kiosztotta a fekete csapatot. A Séfek séfe legújabb adásában sem úszták meg a versenyzők az erős kritikát.
A csapatfeladatok nagy kihívást jelentenek a versenyzőknek, mivel itt nem csak a tudás, hanem az összhang is fontos szerepet játszik. A Séfek Séfe versenyzői a szerdai adásban nagy kihívás elé néztek, amit nem mindenkinek sikerült problémamentesen leküzdenie. Krausz Gábor pedig nem kímélte a fekete egység versenyzőit, amikor kikérték a séf véleményét.

Krausz Gábor komolyan beleállt a Séfek Séfe Pirójába
Krausz Gábor komolyan beleállt a Séfek Séfe Pirójába (Fotó: Markovics Gábor)

A Séfek Séfe sztárja nem bírta tovább

Krausz Gábornak nem kellett túl sokáig figyelnie a csapat munkáját, amikor is megállapította, hogy képtelenek megfelelni az elvárásoknak.

Ez nagyon messze van tőle. Ez most egy vicc, ugye? Ki vállalta el ezt a feladatot? Miért nem mentek ki megnézni, hogy hogyan kell csinálni?

– fakadt ki a séf.

Oláh János Gellértné, azaz Piró feladata lett volna a burgonya feldarabolása, de ezt nem sikerült helyesen teljesítenie. Társai sem kímélték ezután a versenyzőt. Nem hiszem el Pirót, hogy nem képes jól felvágni a burgonyát. Megcsinálták előttünk a séfek. Miért nem ment ki megnézni?” - tette fel a kérdést a feketék másik tagja. A feszültség tehát nem csak a séfek és versenyzők között fokozódik, hanem a csapattársak között is.

A Séfek Séfe 2026-os évada sem kíméli a nézőket a botrányoktól (Fotó:  hot! magazin/ TV2)

Óriási verseny alakult ki ezután a csapatok között

Míg a fekete brigád négy versenyzővel szenvedett az előkészületekkel, addig a másik pultnál, három fővel már kész is voltak. A pánik teljesen eluralkodott, de érkezett Krausz Gábor és szerencséjükre megmentette őket. Aztán jött csak a meglepetés, amikor Piró dalra fakadt.

Tulajdonképpen azért kezdtem el énekelni, mert a vezetőnk nem látott el munkával és úgy gondoltam, hogy felvidítom kicsit a csapatot azzal, hogy megmutatom az énektudásomat is

– mondta a dalolászás után a versenyző.

A csoportban nem feltétlen olyan hangulatot teremtett ezzel, amit szeretett volna, mivel a feketék vezetője nem fogadta szívesen a dalolászást. Őszintén mondom, hogy veletek nagyon nehéz haladni” - fogalmazta meg a séf. Ezt természetesen Piró sem hagyta szó nélkül, mivel elmondása szerint fogalma sem volt, hogy mit kellene készíteni.

Egyre jobban fokozódik a hangulat a TV2 műsorában, amiből nem terveznek lejjebb adni a versenyzők.

 

