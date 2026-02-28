Mi lesz a cicikkel? Cynthia kitálalt a Séfek Séféből való kiesése után!

„Ide a 10 milliót – meg a ciciket!” – ezzel a félmondattal robbant be Vasiu Cynthia a köztudatba. A 30 éves menedzserasszisztens már az első pillanattól vállalta: nagyszájú, szókimondó, és ami a szívén, az a száján. Bár a döntőig nem jutott el, és végül másodikként esett ki a Séfek Séfe műsorából, a karaktere kétségtelenül emlékezetes maradt.
A verseny egyik legmeghatározóbb pillanata számára az volt, amikor – saját szavaival élve – „szégyenköpenyben” került be Vomberg Frigyes csapatába. „Nagyon rosszul érintett. Ott nem is akartam elfogadni a köpenyt, én tényleg szégyenköpenynek éltem meg” – vallotta be őszintén a Borsnak. A kezdeti csalódottságot azonban hamar felváltotta a büszkeség. „Büszke voltam magamra, hiszen sok ember közül választottak ki.”
Cynthia eredetileg nem is Vomberg Frigyeshez szeretett volna kerülni, hanem inkább Krausz Gábor csapatába vágyott. A személyes találkozás azonban mindent megváltoztatott.
Amikor szemtől szembe kerültünk, sokkal szimpatikusabb lett. Emberibbnek éreztem, és úgy gondoltam, vele tudnék igazán együttműködni.
A séf szigorú stílusa sem tántorította el: úgy érzi, a feszültség és a kiabálás a versenyhelyzet természetes része volt.
A konyhában persze nemcsak szakmai kihívásokkal kellett szembenéznie, de konfliktusok sem kerülték el. Egyes versenytársairól meglehetősen őszintén fogalmazott: volt, akinek a stílusa nem fért bele számára, másokat tudatos képernyős karakternek látott. Úgy érzi, bizonyos helyzetekben hagyta, hogy háttérbe szorítsák. „Utólag az ember okosabb. Nem hagynám, hogy ennyire háttérbe szorítsanak” – mondta, hozzátéve, hogy ma már bátrabban kiállna magáért, és jobban megmutatná, mit tud a konyhában.
A kiesés mégsem törte meg, pedig másodikként távozni a versenyből mindig nehéz. „Nem voltam szomorú. Inkább arra koncentráltam, hogy eljutottam idáig” – mesélte. Azt is elárulta, hogy eredetileg csak egy próbának szánta a jelentkezést, sőt otthon is le akarták beszélni róla. Ehhez képest a táborig, majd a csapatversenyig jutott, ami számára már önmagában siker.
A műsor utáni visszajelzések minden várakozását felülmúlták.
Elárasztottak az üzenetek, hogy mennyire aranyos és kedves vagyok. Szinte felrobbant az Instagramom.
Korábban egy stand-up versenyen kifejezetten negatív kritikákat kapott, ezért most nagyon meglepte a szeretethullám. Bár furcsa ajánlatok is érkeztek, ezeket a helyén kezeli.
Cynthia nem tett le az álmáról.
Úgy döntöttem, gyűjtök rá pénzt. Csinálok egy kis borítékot, és félreteszek.
Ha nem jön újabb televíziós lehetőség, akkor is megvalósítja a tervét saját erőből. Mint mondja, nem kapkod, majd akkor választ klinikát, ha már biztosan rendelkezésére áll a szükséges összeg.
Vasiu Cynthia nem az a típus, aki csendben eltűnik. „Az biztos, hogy addig nem halok meg, amíg még nagyon sok interjút nem adok” – jelentette ki nevetve a Borsnak. A Séfek Séfe konyhájától búcsúzott, de a reflektorfénytől aligha és ha rajta múlik, még biztosan hallunk róla.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.