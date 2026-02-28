Mi lesz a cicikkel? Cynthia kitálalt a Séfek Séféből való kiesése után!

„Ide a 10 milliót – meg a ciciket!” – ezzel a félmondattal robbant be Vasiu Cynthia a köztudatba. A 30 éves menedzserasszisztens már az első pillanattól vállalta: nagyszájú, szókimondó, és ami a szívén, az a száján. Bár a döntőig nem jutott el, és végül másodikként esett ki a Séfek Séfe műsorából, a karaktere kétségtelenül emlékezetes maradt.

A Séfek Séfe műsorába szégyenköppenyel jutott be

A verseny egyik legmeghatározóbb pillanata számára az volt, amikor – saját szavaival élve – „szégyenköpenyben” került be Vomberg Frigyes csapatába. „Nagyon rosszul érintett. Ott nem is akartam elfogadni a köpenyt, én tényleg szégyenköpenynek éltem meg” – vallotta be őszintén a Borsnak. A kezdeti csalódottságot azonban hamar felváltotta a büszkeség. „Büszke voltam magamra, hiszen sok ember közül választottak ki.”

Nem is Vomberg Frigyeshez szeretett volna kerülni

Cynthia eredetileg nem is Vomberg Frigyeshez szeretett volna kerülni, hanem inkább Krausz Gábor csapatába vágyott. A személyes találkozás azonban mindent megváltoztatott.

Amikor szemtől szembe kerültünk, sokkal szimpatikusabb lett. Emberibbnek éreztem, és úgy gondoltam, vele tudnék igazán együttműködni.

A séf szigorú stílusa sem tántorította el: úgy érzi, a feszültség és a kiabálás a versenyhelyzet természetes része volt.

Séfek Séfe számára nagyon jó élmény volt (Fotó: TV2)

A konfliktusok sem kerülték el

A konyhában persze nemcsak szakmai kihívásokkal kellett szembenéznie, de konfliktusok sem kerülték el. Egyes versenytársairól meglehetősen őszintén fogalmazott: volt, akinek a stílusa nem fért bele számára, másokat tudatos képernyős karakternek látott. Úgy érzi, bizonyos helyzetekben hagyta, hogy háttérbe szorítsák. „Utólag az ember okosabb. Nem hagynám, hogy ennyire háttérbe szorítsanak” – mondta, hozzátéve, hogy ma már bátrabban kiállna magáért, és jobban megmutatná, mit tud a konyhában.

Büszke volt a teljesítményére

A kiesés mégsem törte meg, pedig másodikként távozni a versenyből mindig nehéz. „Nem voltam szomorú. Inkább arra koncentráltam, hogy eljutottam idáig” – mesélte. Azt is elárulta, hogy eredetileg csak egy próbának szánta a jelentkezést, sőt otthon is le akarták beszélni róla. Ehhez képest a táborig, majd a csapatversenyig jutott, ami számára már önmagában siker.