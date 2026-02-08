Séfek séfe 7. évad: Krausz Gábor elárulja a győzelem titkát!

A Séfek séfe új évadának sajtótájékoztatóján természetesen a korábban bejelentett Tischler Petra is csatlakozott Krausz Gábor és Vomberg Frigyes mellé. Ez eseményen Krausz Gáborral is beszélgettünk, aki elmondta, milyen szemlélet mentén dolgozik a csapat a versenyzőkkel.

Krausz Gábor a Séfek Séfe műsorát hatalmas lehetőségnek gondolja (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Séfek Séfe műsora hatalmas lehetőség lehet bárkinek

Krausz Gábor szerint a műsor egyik legnagyobb értéke a mentorálás, amely hatalmas lehetőséget jelent mind a fiatal, kezdő szakácsok, mind azok számára, akik 30–40 évesen döntenek úgy, hogy szakmát váltanak.

Nagyon sokan vannak, akik már más területen sikeresek voltak, majd rájönnek, hogy főzni akarnak. Őket fel kell készíteni arra, hogy ez mivel jár, mert ez a szakma alázatot, kitartást és rengeteg munkát igényel

– fogalmazott a séf. Hozzátette: van, akinek a verseny valódi életút lesz, másoknak pedig jobb, ha szenvedélyes hobbinak marad. Minden versenyzőnek azonban megadják a lehetőséget, hogy kipróbálja magát.

A Séfek Séfe hamarosan elindul és izgalmas évadnak nézhetünk elébe

(Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a műsorban?

A zsűri tagjai nemcsak a kamerák előtt, hanem a forgatási szünetekben is együtt élnek a versenyzőkkel, ami bizalmat és emberi kötődéseket hoz létre. Krausz Gábor elmesélte, hogy volt már olyan versenyző, akire szinte családtagként tekintett: egyeseket a fiához, másokat a kisöccséhez hasonló gondoskodással figyelt. „Ez teljesen normális. Nem csak egy órát töltünk a konyhában, hanem sokkal többet” – mondta.

Arra a kérdésre, milyen tulajdonságok tesznek valakit alkalmassá a győzelemre és a szakmára, Krausz Gábor határozott választ adott.

Az alázat az első és legfontosabb, ezt nem lehet megkerülni. Emellett elengedhetetlen az emberség, a kreativitás – ami nem tanulható, csak fejleszthető – és a tisztaság, mind szakmailag, mind emberileg.

A Séfek séfe sikerének titka abban rejlik, hogy minden néző azt kapja, amiért leül a képernyő elé. Van, aki a receptekért, más a humorért, megint más a drámáért nézi a műsort. „Ne legyünk álszentek – mondta a séf –, nem véletlenül működnek ezek a műsorok.” Az idei évad minden igényt kielégít: szakmait, szórakozást és izgalmakat egyaránt.