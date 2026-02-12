"A temetés intézésekor is állandóan elsírtam magam" - meghalt a magyar énekesnő gyermekeinek apja

Szomorú hírt hozott a Sztárban Sztár leszek! első évadában feltűnt Sebestyén Katja, aki alig több mint egy héttel ezelőtt veszítette el volt férjét, két nagyobbik gyermekének édesapját, Zoltánt. A férfi füstmérgezésben hunyt el csömöri otthonában, álmában érte a halál.

Sebestyén Katja volt férjét gyászolja (Fotó: hot! magazin)

A mindig mosolygós, igazi energiabomba énekesnő összeomlott a férfi tragikus halálának hírétől. Ahogy fogalmazott, rég elvált már Zoltántól, sőt, azóta újra férjhez ment, de egykori kedvese ismét fontos szerepet kezdett betölteni az életében.

„Igaz, elváltunk, de negyed évszázada, 25 éve indult el a mi kettőnk közös útja, ezen az úton sok minden összekötött minket, de a legfontosabbak közte is a két gyönyörű közös gyermekünk! Még gimnazista voltam, amikor egy pár lettünk, majd 19 évet együtt lehúztunk, ezer meg ezer akadályt győztünk le együtt! Voltak nagyon szép és nem annyira szép pillanataink, de egy biztos, Leventéért és Lilláért a múlt minden perce kellett! 6 éve jött az elválás, majd 5 éve a nehéz válóper, ami után jött egy év mosolyszünet, de a gyerekek összekapcsoló szeretete közelebb hozott minket, és az elmúlt években nem telt el olyan hét, sőt szinte olyan nap, hogy ne kerestük volna egymást, nagyon jó barátok lettünk! Összejártunk, az utóbbi időben kifejezetten sokat volt nálunk vendégségben. Felfoghatatlan! Szombaton még velünk volt itt Tiszacsegén, kedden pedig már a szörnyű tragédia” - fogalmazott a gyászoló énekesnő nemrég a Borsnak.

„Nem tudnék beszédet mondani” - Sebestyén Katja megszólalt volt férje temetéséről

Azt mondják persze, hogy az élet mindig megy tovább, és a mindennapokban Sebestyén Katja sem hagyja, hogy teljesen a hatalmába kerítse a gyász. Már csak négy gyermeke miatt is erősnek kell maradnia, Sebestyén Katja férje, Péter pedig mindenben támogatja a TV2 felfedezettjét. Ami most létfontosságú, hiszen az énekesnő intézi Zoltán temetését. Ám egy dologban biztos: nem fog tudni felszólalni.

„Nem tudnék beszédet mondani a temetésen, nem is kívánok így, érzem, hogy nem lennék rá képes, hiába töltöttünk el együtt Zoltánnal 25 évet. Már most, a temetés intézésekor is állandóan elsírtam magam” - mesélte szomorúan a Borsnak Katja.