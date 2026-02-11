Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ettől felforr a levegő, neon bikiniben szexizik Sári Évi - Videó

Sári Évi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 21:00
bikini bodyDominikaszexiszínésznő
A színésznő nem akárhol kapcsolódik ki. Sári Évi lenyűgöző formában van.

Az énekes- és színésznőnek elege lett a téli időjárásból, így fogta bikinijét, elutazott és a napsütéses Dominikán élvezi a meleget. Sári Évi közösségi oldalán jelentkezett be egy felettébb vidám és szexi videóval.

Sári Évi Dominikán kapcsolódik ki
Sári Évi Dominikán kapcsolódik ki / Fotó: Fotó: Szabolcs László / MW archív

Sári Évi neonban mutatta meg szexi idomait

A Jóban Rosszban színésznője elmondta, mentális sétáját élvezi a tengerparton. A gyönyörű kék tengernél és tiszta égboltnál már csak Sári Évi szebb, akit meglehetősen megkapott a kinti nap, amiért sokan lehetnek irigyek.

A mentális egészségem érdekében sétálnom kellene

- írta videója alá a színésznő, aki elég messzi helyet talált a gyógyuláshoz. Szexi bikinijében viszont roppant feltűnő jelenség!

A bikiniszezont megnyitottad

- írta egyik kommentelő, míg egy másik rajongó megjegyezte: Hmm de szép barna vagy! Kellemes pihenést”.

Sári Évi dögös videóját mutatjuk is:

 

