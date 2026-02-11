Ettől felforr a levegő, neon bikiniben szexizik Sári Évi - Videó

Az énekes- és színésznőnek elege lett a téli időjárásból, így fogta bikinijét, elutazott és a napsütéses Dominikán élvezi a meleget. Sári Évi közösségi oldalán jelentkezett be egy felettébb vidám és szexi videóval.
A Jóban Rosszban színésznője elmondta, mentális sétáját élvezi a tengerparton. A gyönyörű kék tengernél és tiszta égboltnál már csak Sári Évi szebb, akit meglehetősen megkapott a kinti nap, amiért sokan lehetnek irigyek.
A mentális egészségem érdekében sétálnom kellene
- írta videója alá a színésznő, aki elég messzi helyet talált a gyógyuláshoz. Szexi bikinijében viszont roppant feltűnő jelenség!
A bikiniszezont megnyitottad
- írta egyik kommentelő, míg egy másik rajongó megjegyezte: „Hmm de szép barna vagy! Kellemes pihenést”.
Sári Évi dögös videóját mutatjuk is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.