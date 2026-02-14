Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
„Ha nekem ilyen popsim lenne, egész nap a kezemen ülnék” – brutálisan kerek popsit villantott Sári Évi

Sári Évi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 21:00
bikinialakbikinis
A színésznő 10 napos kalandjába ejtett betekintést. Sári Évi barátnőivel ment lazulni egy különleges helyre.
Bors
A szerző cikkei

Sári Évi ismét a tengerpartról jelentkezett be: bronz alakját kiemelte kék bikinije.

Sári Évi Punta Canában nyaralt
Sári Évi Punta Canában nyaralt Fotó: Fotó: Szabolcs László / MW archív

Évi 10 napot töltött Punta Canában, a Dominikai Köztársaságban, és most a tengerparti élményeit osztotta meg a rajongóival.

Napsütötte teste most élénk kék bikiniben ragyogott, és boldogan töltötte az idejét a szőke szépség. Elmondta, szerencsés, hogy eljuthatott erre a csodálatos helyre, hiszen a napsütés mindig nagyon jó hatással van rá.

Elmondta, hogy az élményekkel gazdag utazás után ismét hazatért, de ha becsukja a szemét, még mindig hallja a tenger békés zúgását.

A színésznő barátnőivel töltötte az idejét: sok italozással, medencezéssel és tengerparti napozással. Sőt, még delfinekről és bálnákról is osztott meg videót, és a medencés röpizés sem maradt el, amelyre szintén bepillantást nyerhettünk legújabb bejegyzésében.

A csodás képeket Évi egyik rajongója így kommentálta:

„Ha nekem ilyen popsim lenne, egész nap a kezemen ülnék”

Sári Évi nyaralása

 

