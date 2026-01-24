Szavak sincsenek rá: vadító fotóval lepte meg rajongóit Sáfrány Emese

Szó eláll, lélegzet bennakad Sáfrány Emese legújabb Instagram-posztját látva. A légtornász ugyanis elképesztően szexi képpel lepte meg rajongóit. Az Ázsia Expressz egykori győztese ugyanis elképesztően vadító, merész tekintettel néz a kamerába, miközben mély dekoltázst villant különleges ruhájában. Emese tehát nem félt a kamerától, amely jól láthatóan nagyon szerette is őt. A végeredmény így pedig nem is lehetett más, mint lélegzetelállító.

Szavak sincsenek Sáfrány Emese legújabb fotójára

Sáfrány Emese nem csak a megjelenésére figyel

A légtornász, aki teljesen újraépítette életét, immáron kisfia mellett annak szenteli életét, hogy másokat segítsen rebranding tanácsaival:

Jó érzés, hogy az élettörténetem képes embereket inspirálni, és ha valamire büszke vagyok, akkor ez az. 2025-ben új projektbe vágtam bele, méghozzá rebranding témában. Ez azt jelenti, hogy újrapozicionálunk valamit: egy céget vagy akár az egész életünket megpróbáljuk egy másik vágányra terelni. Előadásokat tartok, és egy ideje mentorálok is. Érdekes látni, hányfélék az emberek, akik különböző élethelyzetekből szeretnének kilépni vagy újra felépíteni magukat. Szeretek adni, segíteni másoknak, inspirálni, tanítani a saját tapasztalataimon vagy akár a hibáimon keresztül

- nyilatkozta korábban kiemelve, az egésznek a kulcsa az őszinteségben rejlik.