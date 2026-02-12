Rubint Réka teljesen kiakadt a gyűlölködő emberekre: Én békét szeretnék!

„Hova vezet ez? Békéhez?” - tette fel kérdését Rubint Réka, aki elmondása szerint napi szinten szembesül a közösségi médián zajló verbális háborúval. Az elmúlt időben nagyon elszabadult a gyűlöletkeltés, ami a Tisza Párt megjelenésével köthető össze a közösségi oldalakon. A családanya most fogta magát, és kiállt az igaza mellett.

Rubint Réka nem tűri tovább a mostani gyűlölethullámot (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Réka kérdéssel fordult a baloldali trollokhoz

Ti néha vesztek levegőt? Felnéztek mások marcangolásából? Ezt a mintát kell mutatni a gyerekeiteknek, akiknek ti vagytok a mentorai? Akik épp olyan felnőttekké válnak, mint ti vagytok? Akik épp úgy fognak kommunikálni, már ha ez annak nevezhető, mint ti?

– mondta közösségi oldalán a fitneszedző.

Réka elárulta, hogy csak egy dologra vágyik ebben az országban, de nem hiszi, hogy ez lenne a megfelelő út hozzá. „Én békét szeretnék. Békét az országon belül és békét az emberek között. Felteszem a kérdést, tényleg azt gondolhatjuk, hogy ilyen viselkedéssel megőrizhetjük a békét? Hogy majd minket elkerül a háború, ha beállunk az Ukrajnát támogató országok sorába?” - vetette fel a kérdéseket Rubint Réka.

Schobert Norbert és Rubint Réka nagyobb fia lassan két éve csatlakozott az önkéntes katonasághoz (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Rubint Réka az édesanyákhoz szólt

Az én nagyfiam tartalékos katona, akit ha háború lesz, akkor bevisznek. Bevisznek, hogy védje a hazát, amire felesküdött. De el fogják vinni a ti fiaitokat, férjeiteket, édesapáitokat is, ha akarja, ha nem. Mert a háború erről szól, itt nincs olyan, hogy szeretnék, nem szeretnék menni. Vagy itt fáj, ott fáj, nem érek rá. A háború nem mese, meg a mátka, amiről azt gondoljuk, hogy mással megtörténhet, de velünk nem. Amit nagyapáink, nagyanyáink elmondásából összeszorult torokkal hallgattunk, amikor kisgyerekek voltunk. A háború ténye itt köröz körülöttünk és a mi felelősségünk megóvni a gyerekeinket attól, hogy velünk együtt ne legyenek az áldozatai. Gondolkodjatok el ezen, mert a sorsunk a mi kezünkben van

– fakadt ki közösségi oldalán a háromgyermekes családanya.