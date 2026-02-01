„Nem bűn változtatni” – Radics Gigi megszólalt a Zámbó Jimmy-feldolgozást ért kritikák után

Radics Gigi az őt ért kritikák után megszólalt: az énekesnő hosszasan fejtette ki érzelmeit a történtekkel kapcsolatban.
Gigi egy Facebook-bejegyzésben írta le: sokáig gondolkodott azon, megossza-e a gondolatait, végül azonban úgy érezte, szeretné tisztázni a helyzetet, mivel lehetnek olyanok, akik számára nem egyértelmű, mi volt a célja a Jimmy-projekttel.
Az énekesnő Zámbó Jimmy Még nem veszíthetek című dalát dolgozta fel, ami sokaknak nem nyerte el a tetszését teljes mértékben. Gigi elmondta: ő maga is egyetért azzal, hogy a dal úgy tökéletes, ahogy van, és tiszteletét is kifejezte a zenész iránt.
Olyan tiszteletet és alázatot érzünk iránta szakmán belül is, mint amennyire imádta, imádja a közönség
- írta közleményében.
Az énekesnő tisztában volt azzal, hogy egy feldolgozás nem tudja ugyanazt átadni, mint az eredeti, és elárulta, hogy ő maga is érzett már hasonlóan más feldolgozások kapcsán. Hangsúlyozta: nem az volt a célja, hogy túlszárnyalja az eredetit, hiszen tudja, hogy ez lehetetlen.
Kifejtette, hogy az újabb generációknak más elvárásaik vannak a zenével kapcsolatban, és ezt szerette volna számukra közvetíteni - valamit átadni, megőrizni a jövőnek.
Nem bűn változtatni, hiszen mi magunk is változunk az évek során, ezt el kell fogadni
- írta Gigi.
Elmondta azt is, hogy ő maga is sokszor gondol arra, mennyivel más volt régen minden, ugyanakkor az újabb generációt is figyelembe kell venni, hiszen lehet, hogy számukra ez a feldolgozás lesz az, amire jó szívvel emlékeznek majd vissza. "Én is azon kapom magam sokszor, hogy amikor még mi voltunk gyerekek mennyivel jobb volt, de a következő generációnak nem lesz összehasonlítási alapja csak az elmondottak által. Nekik a jelenlegi életük emlékei tűnnek majd komfortosnak és boldognak ha vissza gondolnak a múltra" - írta. Zárásként arra kérte a közönséget, hogy legyenek nyitottak az újra akkor is, ha az más, és megköszönte azt a támogatást, amelyet Zámbó Jimmy családjától kapott.
Nem is akarunk mindenkinek megfelelni, csak szerettem volna leírni, hogy bennünk csakis jó érzés volt
- búcsúzott bejegyzésében az énekesnő.
