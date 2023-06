Nagy a baj: mentők rohantak a legendás zenei ikonért

A legendás lemezproducert, dalszerzőt és zeneszerzőt, Quincy Jonest a hírek szerint otthonából kórházba szállították.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

A Soul Bossa Nova sztárja állítólag a hétvégén olyannyira rosszul lett, hogy mentőt kellett hozzá hívni, de szerencsére később nem ítélték súlyosnak az incidenst, majd nem sokkal később haza is engedték.

A menedzsere megerősítette, hogy a 28-szoros Grammy-győztes valamire rosszul reagált, amit megevett. Kihangsúlyozta, hogy a zenei ikon nem vesztette el az eszméletét a megpróbáltatások során, és hozzátette, „remek hangulatban” van.

Quincy, aki hét gyermek édesapja, jelenleg a legtöbb Grammy-díjjal büszkélkedhet az élő művészek közül. A férfi 70 éves pályafutása során 10 kategóriában nyert, köztük az év producere, az év albuma és az év dala kategóriában. 2019-ben a Quincy című dokumentumfilmjéért a legjobb zenei filmnek járó 28. elismerést vihette haza.

Quincy Jones, 90, taken to hospital after 'medical emergency' https://t.co/p2RdDye3PK — Daily Express (@Daily_Express) June 18, 2023

A fiatal korában tehetséges trombitásként tevékenykedő Quincy olyanokkal is dolgozott együtt, mint Frank Sinatra, Oscar-díjra jelölt filmzenét írt Steven Spielberg The Colour Purple című filmjéhez, és olyan énekesnőknek szerzett zenét, mint Dinah Washington, Peggy Lee és Ella Fitzgerald. Michael Jackson Off The Wall, Thriller és Bad című albumainak producere is ő volt.

Quincy még 2021-ben megosztotta, hogy nem szívesen dolgozott együtt Elvis Presley-vel, miután azt állította, hogy a néhai sztár „rasszista volt”.

A brit Metro portálja felvette a kapcsolatot Quincy Jones menedzserével további információkért, de választ még nem kaptak.