„Majd meglátjuk, hogy hol állunk meg” – bővítené a családot Rácz Jenő, kijelentésétől percek alatt elolvadt az internet

A sztárséf és felesége nem is egy, hanem több trónörökössel bővítené családjukat. Rácz Jenő és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra az egyik legkedveltebb sztárpár a hazai celebvilágban, sokak szerint megtestesítik a tökéletes szülők fogalmát, így nem meglepő, hogy a Michelin-csillagos magyar séf és párja tervezik az újabb csemetét.

Rácz Jenő most bevallotta, több gyermeket is szeretne (Fotó: László Szabolcs)

Rácz Jenő és párja szeretnének még gyermeket

Az étterem tulajdonos Facebook-oldalán árulta el az örömhírt rajongóinak, miszerint újra készen áll az apaságra. Rácz Jenő párja 2022-ben adott életet első gyermeküknek, Kamillának, aki azóta is szülei szeme fénye. Korábban a sztárséf így fogalmazott kislányáról:

Soha senkire nem néztem még úgy, ahogy rá

– vallott az apaság örömeiről Rácz Jenő.

A vallomás azért is keltett nagy visszhangot, mert néhány hónappal ezelőtt több héten át pletykálták, hogy Rácz Jenő felesége várandós. A híresztelések futótűzként terjedtek, sokan már biztosra vették, hogy úton van a második baba. A híresztelésekre akkor maga a pár reagált, és igyekeztek lehűteni a kedélyeket. Elmondták, hogy bár valóban szeretnének a jövőben második gyermeket, abban az időszakban még nem álltak rá tudatosan a családbővítésre.

Rácz Jenő felesége korábban úgy nyilatkozott a családbővítésről, hogy szeretné, de ez még várat magára (Fotó: Archív)

Rácz Jenő több gyermeket is szeretne

Hogyha egy nagyobbat uzsonnázik egy nő, akkor már biztos terhes. Szerintem ez nem egy szép dolog. Figyelj, nem vagyunk rajta az ügyön. Ezt elmondhatom, hogy nem az van, hogy most éppen rajta lennénk azon, hogy szülessen egy másik gyermek, de már számtalanszor lenyilatkoztam, hogy szeretnék

– nyilatkozta korábban Dóri a Borsnak.

Most azonban Jenő újabb megszólalása ismét olaj volt a tűzre: a séf nyíltan beszélt arról, hogy hosszú távon nem állna meg egyetlen gyereknél. Mint mondta, többgyermekes apaként képzeli el az életét.

A séf közösségi oldalán érkezett a kérdés, hogy szeretne-e a sztárpár kis testvért Kamillának, mire Jenő így reagált:

Szerintem igen, aztán majd meglátjuk, hogy hol állunk meg.

A rajongók azonnal találgatásba kezdtek, hogy vajon úton is van-e már a második baba, ám a híreszteléseket egyelőre sem Jenő, sem Dóri nem igazolták.