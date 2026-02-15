Orosz Barbara kendőzetlenül a Valentin-napról: „Egy cseszett orchidea komolyan ekkora kérés?”

Február 14-én világszerte virágcsokrok, csokoládék és szívecskés dekorációk árasztják el az üzleteket, az éttermek megtelnek, a közösségi médiát pedig szerelmes fotók és romantikus gesztusok lepik el. Sokan ilyenkor különleges meglepetésekkel készülnek, mások viszont tudatosan elutasítják az ünnepet, mert túlzottan üzletiesnek vagy kényszeredettnek érzik. Orosz Barbara elgondolkodott, hogy ez vajon a szeretet ünnepe, vagy csupán egy importált szokás, amely elvárásokat és feszültséget teremt.

Orosz Barbara Tűsarok facebook oldalán rendszeresen oszt meg mély gondolatokat, most a Valentin nap volt terítéken (Fotó: Nagy Zoltán)

Orosz Barbara és a Valentin nap

Orosz Barbara színésznő szerint a Valentin-nap különös jelenséggé vált, amely egyszerre vált ki rajongást és ellenérzéseket. Hosszú posztban osztotta meg a gondolatait, amiben megpróbálta több szempontból megvizsgálni az ünnep körül kialakult vitákat.

Fura ünnep lett mára ez a Valentin-nap is, jól megosztja az embereket. Mintha bélyeg lenne az is, ha kedveled, az is, ha hidegen hagy, és csak egy amerikai baromságnak gondolod. Van, aki egyenesen sikítófrászt kap a virágboltokat elárasztó szívecskéktől. Amíg az amerikaiak nem veszik át tőlünk a busójárást, addig mi is fittyet hányunk arra, ami az óceán túlpartján történik

– írta.

Orosz Barbi szerint nem szabad méricskélni magunkat másokhoz, saját igényeinknek megfelelően kell kialakítani szokásainkat (Fotó: Facebook)

A műsorvezető arra is rámutatott, hogy a romantika ilyenkor sokszor túlzó formát ölt, és nem mindenki éli meg ugyanúgy.

Vannak, akik hatalmas, romantikus túlzásokba esnek, hogy elmondják minden létező módon, mennyire odáig vannak a párjukért. Mások lehetőséget látnak ebben az egyetlen napba sűrített szerelemőrületben: csak ilyenkor kapják fel a fejüket, egy hirtelen jött lovagias gesztus pont kapóra jöhet egy ballépés rendezéséhez. Alattomosan beszivárgott ez a nap, és sokakat foglalkoztat

– fogalmazott.

Elvárások, feszültség és közösségi nyomás

A műsorvezető szerint a Valentin-nap sok párkapcsolatban inkább nyomást és feszültséget szül, mint örömöt.

Téma a benzinkúttól a barkácsáruházig, ahol olykor dühödt veszekedésbe is csöppenhetünk akaratlanul, aminek csúcspontja: egy cseszett orchidea komolyan ekkora kérés?! A romantika ezen a napon parancsszóra történő kinyilvánítása sokaknak teher. Dacot vált ki. Talán mert kimondva-kimondatlanul kényszernek érzik. Olyan napnak, amikor illik szerelmesnek lenni

– írta.