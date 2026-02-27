Óriási az öröm! Megszületett Szpirulisz Viki kisbabája - Fotó!

Szpirulisz Viki és párja életében egészen új fejezet kezdődött: megszületett a kisbabájuk. A boldog édesanya egy rendkívül cuki fotóval jelentkezett közösségi oldalán, amin látszik, hogy elképesztő az öröm a családban. „A legszebb dolog, ami történhetett velünk” – írta. A kép nem mutatja teljes egészében az újszülöttet, azért látszik, ahogy a pici apró keze édesapja ujjába kapaszkodik, a pillanat intimitása azonnal megérintette a rajongókat.
A követők már hónapok óta izgatottan várták a nagy hírt. Lánykori nevén Halmosi Viki férje Szpirulisz Márk társaságában tavaly nyáron mondta ki a boldogító igent, és már akkor sokan érezték, hogy hamarosan újabb örömhír érkezhet. Nem kellett sokat várni: tavaly ősszel kreatív módon jelentették be, hogy szülők lesznek. Szpirulusz Viki párja mellett tűnt fel New York szívében, a Times Square nyüzsgésében állnak, kezükben egy újsággal. A szituáció meglehetősen hétköznapi, azonban a szemfülesek kiszúrhattak egy "apró" részletet.
Ugyanis ez nem hétköznapi napilap volt, mert a fotókon egy egészen különleges címlapot tartottak a kezükben, amelyen az állt, hogy a „Szpirulisz baba hamarosan érkezik.” A különleges képsorozatból az is kiderült, hogy a kicsi 2026-ban látja meg a napvilágot, most azonban végre elérkezett a nagy pillanat: a friss fotó tanúsága szerint a baba megérkezett, és minden jel arra utal, hogy a anya és gyermeke is jól van. A rajongók percek alatt elárasztották a bejegyzést szeretetteljes hozzászólásokkal.
A kommentek között sorra jelentek meg a jókívánságok és megható sorok. Láthatólag mindenki örül a pici érkezésének.
Szívből gratulálok, jó egészséget kívánok mindkettőtöknek
– írta valaki.
Gratulálok, nagyon sok boldogságot nektek
– tette hozzá másvalaki.
A követők öröme jól mutatja, mennyire közel érzik magukhoz az influenszert és családját. A boldog pár egyelőre csak egy apró betekintést engedett az új életükbe, de a meghitt pillanat már most sokak szívét megmelengette.
