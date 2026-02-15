Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Németh Kristóf: „Magyarországon most béke van”

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 08:05
Németh KristófOrbán Viktor
A híres színházigazgató is ellátogatott Orbán Viktor évértékelő beszédére. Németh Kristóf lapunknak elárulta, miért gondolja, hogy a Fidesz a biztos választás.
Ma tartotta évértékelő beszédét Orbán Viktor, aki a korábbi évekhez hasonlóan, a budapesti Várkert Bazárban beszélt a mögöttünk álló hónapokról, és a ránk váró időszakról. Rengeteg sztár látogatott el élőben megtekinteni a beszédet, köztük Németh Kristóf is, aki lapunknak is megszólalt. A színházigazgató elmondása szerint nem tud nemet mondani egy eseményre, ha maga Orbán Viktor hívja meg rá.

293A8430 németh kristóf
Németh Kristóf nagy érdeklődéssel várta Orbán Viktor évértékelő beszédét (Fotó: Mediaworks) 

Németh Kristóf: „Nem tudom, hogy mi fog történni”

Azért is vagyok itt, a Várkert Bazárban, mivel ha Orbán Viktortól meghívót kapok, akkor arra általában igent szoktam mondani. Nyilvánvalóan érdekel az, hogy mit mond a miniszterelnök úr arról, hogy hogyan is értékeli az évet és hogyan látja az országunk helyzetét ebben a különleges és egészen nyomasztó világpolitikai helyzetben

— mondta a Borsnak a színész.

Kristóf maga is megpróbálta kiértékelni a jelenlegi helyzetet, ami senkinek sem egy egyszerű feladat. „Én egy színész vagyok, egy televíziós, egy színházigazgató és nem vagyok politikus és végképp nem vagyok jós. Tehát nem tudom, hogy mi lesz, de egy dolgot biztosan tudok. Azt, hogy ma, február 14-én, Magyarországon béke van. És most Magyarország senkivel nem áll háborúban és semmilyen háborút nem támogat. Számomra ez a legfontosabb” - jegyezte meg Németh Kristóf.

 

