Nem kicsi a tét: Nemcsák Károly őszintén vallott a választás valódi tétjéről

Nemcsák Károly is tiszteletét tette Orbán Viktor idei évértékelő beszédén, és ha már részt vett az eseményen, a Borsnak arról is beszélt, mit tart a legfontosabb üzenetnek. A színész szerint az évértékelő nem csupán politikai esemény volt, hanem olyan iránymutatás, amely hosszabb távon is képes keretet adni a közös gondolkodásnak. Úgy látja, a mostani időszak különösen nagy súlyt ad minden kimondott mondatnak, hiszen nem pusztán egy aktuális helyzetelemzésről, hanem a jövőt meghatározó döntésekről van szó.
Nemcsák Károly hangsúlyozta, hogy a beszéd legfőbb üzenete számára az volt:
Azt gondolom, hogy egy átgondolt, lényegre törő választás, és egy olyan gondolat, amivel hosszú távon tudunk együtt létezni. Azt hiszem, hogy ennek a mostani választásnak nagyon nagy a tétje, a jövőnk a valódi tét
– árulta el. A színész szerint ez a gondolat túlmutat a napi politikán, és minden magyar ember számára értelmezhető kérdéseket vet fel felelősségről, közösségről és irányról.
Orbán Viktorról is személyes hangon beszélt, elárulva, hogy minden alkalommal várakozással ül be az évértékelőre. Mint mondta: „Minden alkalommal kíváncsian várom az évértékelőt, hála Istennek elég sok alkalommal részt vehettem rajta. Kíváncsi voltam arra, hogy a kormányunk és Orbán Viktor hogyan látja Magyarország helyzetét, és Magyarország helyét ebben a nagyon zűrös és rapszodikus világban.” Nemcsák szerint éppen ez adta a beszéd jelentőségét: kapaszkodót keresni és találni egy olyan korszakban, ahol a bizonytalanság mindennapossá vált.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.