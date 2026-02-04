Nagyváradi Nelli drámai vallomása: „Háromszor hozták vissza a halálból”

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 21:55
Több éve küzdenek az Addison-kórral.
Mi történt Nagyváradi Nelli kutyusával?

Egy Instagram-bejegyzésben osztotta meg Nelli, hogy kutyája, Holly komoly betegséggel küzd, néhány éve Addison-kórt diagnosztizáltak nála.

Az Addion-kór egy hormonális betegség, legtöbbször a mellékvesék alulműködéséhez vezet. A betegség komoly szervi komplikációkhoz is vezethet, de életmód változtatásokkal enyhíthetők a vele járó tünetek. A diagnózis óta a kiskutyát háromszor is „visszahozták a halálból”, emiatt Nelli most az orvosoknak és segítőinek mondott köszönetet áldozatos munkájukért.

Nelli több képet is megosztott Hollyról: van, ahol boldogan szaladgál a fűben, de olyan fotó is, amelyen a kisállat infúzióra kötve fekszik a kórházban.

Kisbabám, egy szuperhős vagy!

- írta Nelli a képek alá.

 

